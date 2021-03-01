西九龍裁判法院今日（3月1日）一片黑壓壓，數以百計市民穿黑衣在法院大樓外聲援因初選被冠上國安罪名，帶到法庭提堂的47人。大樓外的人高叫口號，儼然重見2019年街頭抗爭的境況，《蘋果》記者今天上午已見大樓內有家屬、公眾一早排隊輪候聽審，各人屏息靜候，有公眾論政想起被捕人感言心酸，也有家屬被問到感受時，眼泛淚光，各人面上口罩半遮臉龐，卻難掩內心的情緒波動。

「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，今早在法院大樓外迴盪，但支持者叫得再響亮，都無法傳入法庭；記者走上大樓一樓，就只聽到摸讀平面圖機發出的鈴聲，如同催眠曲，記者、家屬、公眾人士在聆聲中分三隊，靜靜排隊等候取籌旁聽。

戴耀廷妻兒同閱《Humankind: A Hopeful History》

司法機構今日只准每名被告一位家屬看視像轉播，9時許開始見人龍的家屬隊伍中，有人細語交談，有人默然；丈夫再次因政治案件被押上庭的戴耀廷太太及兒子神態輕鬆，未有受訪，排隊期間一同看書，看的是Rutger Bregman著作《Humankind: A Hopeful History》，同案被捕暫獲續保的律師關尚義昨到警署報到時，帶的也是這本書，更一度朗讀內容勉勵港人。

家屬們口罩下的心思，難以猜測，但一名中年男家屬被詢問能否受訪時，表示不願多談，眼裏即泛起淚光，口罩掩住他一半面容，卻掩不住內心翻湧的情緒。

排隊的公眾中也有不少熟悉面孔，多名區議員、政黨人士都「和你排」，公眾打蛇餅期間席地而坐，表面上各人情緒平靜，有人一邊排隊一邊談論時政，感嘆現時局勢：「叫人去選即係推佢入監房」；有支持者讚賞被告之一的鄒家成「夠硬淨」，但她突然一下心酸，稱「睇佢（鄒）講嘢都想喊」，在場人士凝重的神情背後，那種壓抑的愁緒，如風雨欲來，肅殺孤清。

記者 梁穎妍

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