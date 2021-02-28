【本報訊】北京本周召開兩會，盛傳將處理選舉制度「改革」建議，而身兼全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨於深圳聽取建制派對完善香港選舉制度意見。與會的前全國人大常委范徐麗泰除支持取消區會議員選委議席，更建議由政協或中共組織代表出任選委，而日後參選立會更要有選委提名，加強政治篩選。有民主派指政府如要得社會支持，應增加選舉認受性，而非扼殺反對聲音。

倡雙議席單票制

夏寶龍上月22日在全國港澳研究會的視像研討會發言，提出了「愛國者治港」，暗示會由人大一錘定音閹割港選舉。新華社報道， 夏昨於深圳出席一連兩日的座談會，聽取香港「社會各界代表」對完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」的意見。

有份與會的范徐麗泰稱，席間談及選委會委員及立會議員應由愛國愛港人士出任，認為應取消選委會中100多名由區議會議員產生的選委議席，改由全國政協當中港區政協擔任為當然代表，又指區會只屬區域組織，取消其選委會議席不會影響地區以及政府諮詢組織工作，除了政協外，范太又認為，全國有香港代表組織如全國工商聯、青聯、婦聯的香港區代表亦可以選舉代表參與選委會。

至於立會方面，范徐麗泰提出，香港主權移交初期，選委會同時可選出特首及立會議員，希望有關做法能「重新」在立會中實行，又認為應該取消立會五個超級區議會議席，更指將來所有參加立會選舉的候選人，提名人中必須有若干名選委成員，才能保障當選者都是愛國愛港人士，變相在提名階段已經作出政治審查。她又指立法會直選只有五個區令選區太大，建議應將立會選區最少劃分為十區，又認為「雙議席單票制」的建議是可行方法，若實行有關改動，料民建聯等建制大黨席席平安。

《基本法》委員會委員陳弘毅亦有出席座談會，他指與會人士認為有關選舉制度改革，應由中央行使主導權，通過全國人大或全國人大常委會制訂改革的基本原則、方向和框架等，再進一步由香港本地立法實施，當中可能涉及修改特首選舉條例和立法會選舉條例，亦或涉及特首選舉委員會不同界別產生辦法的修改、立法會直選的選區劃分問題和調整功能組別等。他估計，即將舉行的全國人大會議會處理有關問題。

油尖旺區議會副主席余德寶批評，政府為掌控選舉而賠上大多數民意，認為如果政府希望得到社會支持、民意上升，應該增加公民參與及選舉認受性，而非不斷扼殺異見或者其他界別聲音。