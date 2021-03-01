廣播處長梁家榮上月提前解約，由零傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全空降接任。李百全今日履新，全無傳媒經驗的他今早多番強調，會確保港台的編輯自主同時要履行編輯責任。至於利君雅事件，他稱不會評論個別個案。港台工會指，會「聽其言，觀其行」，將密切留意利君雅的情況。

李百全乘坐政府AM車牌的廣播處長專用車輛，今早約9時抵達港台，先接過工會的請願標語，隨後會見傳媒。他說，上任後最重要是確保港台按《香港電台約章》辦事。他指，對獲委任為廣播處長感到榮幸，希望可帶領員工履行《約章》，多番強調在確保編輯自主同時，要履行編輯責任。

冀帶來「良好企業管治」

他指，會仔細研究及跟進商經局檢討小組早前發表的報告，確保港台作為政府部門和公共廣播機構，應有的「良好企業管治」，亦會致力培訓同事，以便透過機制讓港台內部同事填補高層職位。被重啟調查的助理節目主任利君雅會否成為他上任後的「第一滴血」，他說不會評論個別個案。

被問到空降港台是否要做政治任務，李表示港台身份獨特，自己在政務職系服務超過30年，希望可將以往企業管治的經驗貢獻港台，「港台非一人機構」，期望可和港台團隊衷誠合作。至於未來會否插手節目製作，他未有正面回應，重申會和團隊仔細研究檢討小組的報告。

港台工會示威：新大樓究竟幾時有？

上午近9時，港台節目製作人員工會6名成員身穿黑衣，手持諷刺標語在港台廣播大樓正門，「贈慶」首日上班的李百全，標語寫上「沒有李百全就沒有新港台」、「大海航行靠舵手，公營廣播靠的是李百全」、「百全是我心中的紅太陽，定堅決守護真實《約章》守則」。

工會稱，要表示對新處長的「牛年願望」，指港台日久失修常「爆屎渠」，「新大樓究竟幾時有？」又稱大樓「屋漏兼逢連夜雨，新大樓還靠百全」。

主席趙善恩指，期望李能知行合一，尊重員工聲音，亦促李捍衛升遷制度，工會將會密切留意利君雅的情況。她稱，相信本月內會和李會面，「呢度係我哋嘅屋企，亦已經係佢嘅屋企。」她指，港台員工一直恪守《約章》、節目製作人員守則及通訊局的要求，當中的精神不可斷章取義，同事會依新聞專業標準繼續報道，未來工會將「聽其言、觀其行」。

港台數名保安上午8時起已在港台大閘列排「恭候」新處長。早前曾高調應徵廣播處長的香港政研會主席鄧德成，與3名成員今早近9時也到場「歡迎」李百全接任，促李百全徹底改革港台，並要求與李本周內會面。

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