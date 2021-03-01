瑪麗醫院急症科副顧問醫生鍾浩然被指專業失德，於2018年出版小説和接受傳媒訪問時，對其他醫生作出的評價有欠公允，涉直接或間接貶損他人專業、可靠性和品格；質疑他接受訪問目的為自我宣傳，渲染對他人的失實指控。而小說的作者簡介中，鍾亦涉虛報急症科醫學院「健康教育委員會主席」之名銜，對公眾造成誤導，事前未有盡力避免犯錯。鍾一共涉及3宗案件和6項專業失德控罪，事隔3年後今接受聆訊。

鍾浩然於2016年出版《急症室的福爾摩斯II——守護生命的故事》，以及於2018年推出增訂版，新增了3個篇章。其中，故事《搖錢樹》記述有醫生把病人當「搖錢樹」，沒充份檢查便斷言病人患腹膜炎，安排留院及腹部電腦掃瞄，「埋單」要兩萬元；翌晨改到公院急症室求醫，卻發現只是普通腸胃炎。書中提及病人狠斥，「嗰個醫生根本就無當過我哋係人，喺佢眼中只係一棵搖錢樹」。

有關故事內容在2018年7月被多間傳媒報道，包括《蘋果》和《香港經濟日報》。報道又引述鍾指，不少醫生為免日後被投訴，採取「防禦性醫療」，令病人承受不必要的治療及痛苦，「唔係保護病人，係保護醫生自己」，浪費社會資源，增加醫療成本。

質疑以小説形式 貶損私院醫生專業

就以上內容，醫務委員會收到相關投訴，控方律政人員質疑，鍾浩然以小説形式，對私家醫院等其他醫生作出不公允評價，涉直接或間接貶損他人專業、可靠性和品格，指他「令讀者產生一個感覺，你就係福爾摩斯」。

鍾浩然反駁指，出版的小説情節純粹虛構，為增添閲讀趣味，以主角醫生「福爾摩斯」作第一人稱書寫，但反映的醫療現象和問題，則是建基於20多年行醫的臨床經驗和參考其他醫生的病例。

鍾否認，接受訪問目的是為自我宣傳，澄清不是他主動邀約記者「搞傳銷會」，是因書展來臨，才受訪談新書。至於為何有報道稱鍾為「急症室福爾摩斯」？他指，「可能記者搞錯咗、搞亂咗，當咗我係福爾摩斯」，甚至直接把書中內容加入報道，引述為他所說。

30秒內斷症：訪問中好多嘢記者都冇登出嚟

他強調，記者沒責任和義務為他推銷書藉，所以他於報道刊登前未有要求查看內容，反問「呢篇唔係廣告，係新聞，唔係我俾錢可以控制個內容，我有咩權去審核？」有委員質疑，為何他在報道刊出後，未有要求傳媒更正？鍾指，以他理解，受訪者事後亦沒有權更改內容，但之後已沒有再接受涉案的媒體訪問。

控方又引述鍾浩然18年7月接受《信報》訪問時指，「大部份病症可在30秒內斷症，打破公立醫院醫生睇症時間超短等於求其的說法」。律政人員質疑，鍾在報道中作宣傳，令讀者認為他具備過人的才能。

鍾指，「斷症」僅指「用好短時間知道佢咩病」，並非意指整體診症時間，認為一般有經驗的醫生都可做到，又指「報道個篇幅好短，訪問中好多嘢記者都冇登出嚟」。

涉虛報名銜 並非「健康教育委員會主席」

案情又指，鍾浩然於《急症室的福爾摩斯II——守護生命的故事》的作者簡介中，涉虛報名銜。控方引述急症科醫學院的聲明，指鍾並非該學院的「健康教育委員會主席」，僅於2011至15年擔任出版委員會下的教育小組委員會主席。

因應案情涉及多項控罪，醫務聆訊花約7小時仍未完成審議，案件留待四月再續聆訊。

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