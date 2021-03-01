【港版二二八】

【本報訊】香港警方落案起訴47人涉嫌違反國安法的串謀顛覆國家政權罪，眾人昨午提堂。分享情報英語國家「五眼聯盟」的英國、美國、澳洲、新西蘭和加拿大都先後表態批評或表示關注，其中美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲港府釋放所有因國安法被起訴及拘留的民主派人士。

布林肯在Twitter發表聲明說：「我們譴責在香港選舉中，當局對泛民候選人的拘留和起訴，並呼籲立即釋放他們。 政治參與和言論自由不應構成犯罪。美國站在香港人民一方。」美國國家安全顧問沙利文亦推文：「北京拘留香港民主派人士，進一步踐踏北京對全球有關香港自治及民主權利的承諾。我們會堅決站在這些勇敢人士一方。」

澳洲外長佩恩（Marise Payne）稱，澳洲政府關注香港47名民主派人士和平行使他們的權利而被起訴，「我們促請當局尊重香港《基本法》及國際法所保障的權利」。新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）指，47人被起訴標誌國安法適用程度升級，將密切關注事態發展。

藍韜文：國安法違聯合聲明

英國外相藍韜文連續兩日表態，前日在Twitter發文，指香港起訴47人令人深感不安，顯示國安法是用來消除政治異見而非恢復秩序，與中國政府的承諾背道而馳；他昨日再批評中國決定起訴47人涉違國安法的串謀顛覆國家政權罪，是令人不安的另一步，「國安法違反《中英聯合聲明》，以這種方式使用，違反中國政府的承諾，只會進一步破壞人們對有關敏感問題上信守承諾的信心」。

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）昨在聲明稱，對47名反對派人士及政治人物因參加初選面臨國家安全控罪感不安，呼籲當局維護港人權利自由，以符合中國在《中英聯合聲明》的國際義務。

各地政界人士亦紛紛為香港發聲，美國共和黨參議員圖米（Patrick Toomey）形容，今次是中共政府扼殺港人基本自由的另一例子，拜登政府應引用《香港自治法》確立的制裁權追究責任。德國綠黨的歐洲議會議員比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）稱，香港泛民被起訴串謀顛覆是明目張膽的犬儒主義，完全違反《基本法》及1998年香港簽署的《公民權利和政治權利國際公約》。

另外，愛爾蘭國會三名參議員及一名眾議員，加入由多國議員及政治人物組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），成為第20個加入的國家。有份加入的愛爾蘭共和黨參議員柏恩（Malcolm Byrne）稱，「中國政府壓制香港民主是不可接受的違反國際法行為，明確挑戰國際規則和秩序」。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全與穩定，敦促美方停止以任何方式干涉香港事務。