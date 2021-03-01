【本報訊】前年11月理大圍城，大批示威者被困校園內與警方爆發大規模衝突，其間前往校園營救的市民亦被大肆拘控。繼早前12人被控告涉嫌在校內干犯暴動罪，成為首批被落案起訴的校內示威者後，警方昨再拘捕另外11名曾「踢保」的校內男女，各人被控參與暴動罪等，案件今提堂。警方就理大事件至今起訴352人，約佔拘捕人數四分一。

警昨凌晨拉人 今早提堂

被捕11人包括七男四女（17至26歲），涉嫌與前年11月理大衝突事件有關。消息稱他們被指嘗試從理大逃走，曾被警方拘捕，但之後踢保。警方有組織罪案及三合會調查科經進一步調查後，昨凌晨拘捕他們，並落案起訴合共一項參與暴動罪。

11人當中，一人被加控三項控罪，包括暴動、抗拒執行職務的警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器；另一人則被加控一項無牌管有無線電通訊器具罪。案件今早在九龍城裁判法院提堂。

上月19日警方亦拘捕並起訴12人，指控他們於警方首天封鎖理大時在校內參與暴動，翌日他們循科學館嘗試突圍警方防線時遭警員發現。12人被押解至西九龍法院提堂，成為首批被提告的校內示威者。除其中一名聲稱事發時擔任救護員的被告外，其餘被告均須還柙。

據警方提供數字，截至今年1月31日，警方就理大事件共拘捕1,388人，包括33名16歲以下人士，涉及罪名包括暴動及藏有攻擊性武器等，當中352人已被起訴，起訴比率約佔四分一。