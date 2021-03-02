47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續兩天在西九龍裁判法院提堂，明天還要繼續。是日陳詞接近尾聲時，有辯方代表反映家屬意見，指有被告4日3夜沒有洗澡，亦沒有更換內外衣物，希望法官酌情讓家屬存入衣服及安排梳洗。惟法庭聲言不知懲教署一方如何安排，最終對此未有定論，國安法指定法官蘇惠德僅稱：「 可以就當然盡量就啦」。

本身為大律師的劉偉聰今午甫開始陳詞便向法庭致歉，自言「三日冇沖涼、冇洗頭、冇換衫」，形容自己「衣冠不整，臉容邋遢」，並指「原來一個人被禠奪自由，亦會被禠奪衞生、儀容，原來會令人失去自信」。

有大狀於今晚聆訊尾聲時指出，由於各被告於周日到警署報到後，隨即已被押上法庭應訊至今，導致被告未有機會洗澡及護理個人衞生；有家屬反映未有時間將替換衣物交給被告，大狀向法庭申請讓家屬將衣物遞交給懲教職員。蘇官拒絕，指家屬應透過一般程序處理此事。

辯方一度提議短暫保釋以便梳洗 官：有創意但唔可以

有女大狀則表示，若透過一般程序，需時一星期始能將衣物交到被告手上，連同明天計算在內，他們經已4日3夜沒有替換內衣褲。大狀提出可否讓被告短暫保釋，以便梳洗。蘇官回應謂：「你嘅建議有啲創意，但我相信唔可以。」

大狀認為，若果被告可留在懲教院所較長時間，相信對梳洗安排有幫助，亦有人提議法庭下令懲教署必須讓被告洗澡。蘇官表示，難以干涉懲教安排，但可押後明日開庭時間，讓被告有更多時間梳洗。

此時，犯人欄內的劉偉聰大叫，表明不想長時間留在懲教院所，希望盡早處理保釋程序。有大狀贊同，表示延遲開庭只會拖長程序。蘇官表示明白，但希望盡量滿足不同需求，「 可以就當然盡量就啦」。

法官最終表明不會花很長時間思考裁決，相信明天可以完成整個保釋程序。蘇官最終決定，聆訊於明午12時再續，讓各被告有更多時間安排梳洗。

另有大狀反映，今日凌晨3時散庭後，足足兩小時才有車輛安排被告離開法院，擔心延遲開庭未必可爭取到梳洗時間。蘇官聞言指：「尋日當然係一個例外啦。」

【案件編號：WKCC813/21】

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