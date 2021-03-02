撐警無綫藝人楊明於去年8月深夜在山頂撞車，送院後疑拒絕提供血液樣本作酒精測試之用，另被發現其私家車車窗貼有遮光紙。楊明早前承認不小心駕駛及門窗玻璃透光度不足兩罪，惟否認拒絕提供血液樣本以作化驗罪，案件今在東區裁判法院開審。有警員供稱楊明於意外現場神志不太清醒，且散發少許酒氣。辯方指意外後與被告會面的大律師投訴指，有警長在大律師不在場的情況下，問被告是否願意抽血，做法不公。陪同被告送院求醫的交通警員在接受盤問下稱，沒留意二人對話內容。

被告林明樂（藝名楊明，39歲），報稱表演藝人。他早前承認不小心駕駛罪，以及車輛除頭尾擋風玻璃外，所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足，惟否認雖有合理辯解而沒有提供樣本作檢查呼氣測試、但沒有提供血液樣本以作化驗罪名。

座駕衝落山約20米始停定

被告繼續由資深大律師清洪代表抗辯，控方則委聘大律師鄭淑儀出戰。案件由裁判官鄧少雄審理。

根據被告所承認兩罪的案情指，被告於去年8月7日晚上11時18分，駕駛一輛私家車在半山馬己仙峽道西行，其間橫過對面行車線並撞到行人路上一枝金屬柱，衝落山約20米，直至撞到另一行人路上的交通指示牌後才停下。事後一名英籍途人看見被告爬出車後，隨即扶他到行人路並報警求助。

警員於翌日凌晨1時到場，發現私家車右前方、交通指示牌、石躉等均有損毀，但無人受傷。被告向警員透露駕駛涉案私家車，自言沒有受傷。同日警方將涉案私家車拖往驗車中心，經檢查後證實除了擋風玻璃及車尾外，該車其餘部份均貼上有色貼紙，導致安全透光率減低。

神志不太清醒 散發少許酒氣

控方讀出瑪麗醫院急症室陳姓醫生檢查被告的醫療報告，提到被告當時有酒氣並多次要求離去，又拒絕接受檢查。醫生隨即為被告穿上約束衣及進行檢查，證實他適合進行酒精測試。

港島總區交通部執行及管制組第一巡邏小隊警員23248鍾坤城供稱，去年8月8日凌晨12時20分到場，看見被告靠著路邊欄杆，神志不太清醒，又散發少許酒氣，惟可以交談。鍾於是安排被告到警車內休息，又要求他進行酒精呼氣測試，問被告可有理由導致他難以提供或不提供樣本。被告表示沒有。

惟正當鍾取出「吹波機」，要求被告進行測試時，被告報稱頭暈，並伏在車內桌上，沒有反應。鍾於是召救護車到場，並宣佈以涉嫌沒有提供呼氣測試罪名拘捕被告。救護車到場後，被告神情呆滯，並提出自行登車，但他無法自行上車，鍾遂和同袍扶被告上車，並陪同被告前往瑪麗醫院。

醫生指被告拒絕接受檢查 需穿上束衣受檢

被告在醫院等候接受診治期間，其代表大狀於凌晨2時24分到達，並與被告會面，其間急症室醫生曾兩度要求視察被告情況。大狀婉拒醫生首次提出見被告的要求，第二次則結束會面。鍾供稱此時在等候區外，目睹被告看見醫生和護士時情緒激動，大吵大鬧。醫生見狀，即要求保安及護士為他穿上約束衣。

辯方盤問指，被告和大狀會面期間，醫生曾堅持要為被告收集樣本；大狀則希望取得更多時間，以便提供法律意見，醫生則謂最多可給予10分鐘。及至警長47357陳定邦、醫生和護士等人到達後，大狀再要求留下，以便給予被告意見，惟大狀被要求到等候區外。

其後警長向大狀稱，被告拒絕提供血液樣本。大狀隨即投訴指，此舉是在大狀不在場下進行，對被告本人不公。鍾對辯方說法表示不記得，對大狀投訴一事則謂沒印象，又稱沒留意大狀和警長的交談內容。

楊明要求如廁 不滿護士只提供尿袋

警長47357陳定邦則供稱，被告在醫院等候見醫生期間躺在床上，又嘗試起身但不成功。醫生見過被告後，表示他可以進行呼氣、血液或尿液測試。陳在醫生離去後，問被告是否願意提供血液樣本作測試，但被告沒有反應。

及至大狀與被告會面約半小時後，被告要求如廁，但護士只提供尿袋給被告自行解決。被告聞言大感不滿，大聲謂：「有冇搞錯？」未幾醫生、保安和護士一行七至八人現身，醫生表示要綁住被告並為他抽血，要求非院方人員離去。陳聞言即兩度問被告是否願意提供血液樣本，惟被告只是望向天花，沒有作答。

陳見狀拍被告膊頭，說：「而家同你抽血驗酒精呀？你願唔願意呀？」被告則輕聲回答「唔願意」。陳隨即宣佈以涉嫌未能提供血液樣本作檢驗用途拘捕被告。

聆訊下午續審。

【案件編號：ESCC2365/20】

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