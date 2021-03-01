在港澳辦主任夏寶龍上周初發表「愛國者治港」的最新定義之後，香港建制機器的各部份便加速運行，在各方面迎合最新的聖旨，務求盡快達成黨中央交付的任務。政府官員、建制議員、親共商家、人大政協等自然是一如以往地為夏寶龍的言論吶喊助威，甚至是協助拋出各種「政改構思」，目的是要將反對勢力完全肅清於選舉制度之外，令其對議會及特首選舉均無影響力。而《大公》《文匯》等黨國喉舌則對特區政務官發起批鬥行動，將一些芝麻綠豆小事上綱上線成為「不愛國」的證明，表面上是針對個別官員行為，實則是劍指體制內所有對黨「不夠忠誠」的公務員，令他們要麼從今以後完全聽黨指揮、放棄僅餘的自主能力，要麼自己離開政府或是等待「被離開」。在行政、立法等政治架構之外，同樣的整肅「不愛國」行動也在社會各層面展開，中大校方與學生會「割席」只是最新近的其中一例。

依法參選竟被告的荒謬

在近一周的連串整肅事件中，最受關注的始終是47名民主派初選參與者終於被政府以國安法起訴，提上公堂。整件事的荒謬絕倫超越常人的邏輯底線，在於民主派參選的行為完全是在《基本法》規定的框架之內，並無半點逾越，而依《基本法》參加議會選舉，卻原來已是「串謀顛覆國家政權」。那麼，是不是被政府在口中「奉為圭臬」的《基本法》條文本身就存在「容許他人顛覆國家」的「漏洞」？依法參選要被告，那麼依法投票的60萬香港市民是否也是「串謀顛覆國家政權」？是否也要被告上法庭？政府的行動根本就缺乏法理依據，也不能自圓其說，只是要以專制強權橫蠻地壓倒法治公理而已。參選當然是想選贏，想選贏卻被指是「圖謀奪權」，中共本身構想的那個有人陪跑但無人可以贏自己的「選舉」固然是荒天下之大謬，而現在看來，未來連陪跑者也容不得了。

審批政府預算也是《基本法》規定的議會職權，有權審批，即是有權不批。卻原來構想一個法律容許但未必會發生的不批准預算案的情境，也是「串謀顛覆國家」。夏寶龍說香港絕大多數市民都有「愛國愛港」傳統，既如此，想必絕大多數市民都不會把票投給一個「害國害港」的政治勢力。35+再否決預算案成事門檻極高，起碼要六、七成香港市民支持才能成事，既然絕大多數市民「愛國愛港」，那政府到底在怕甚麼呢？亦或是說的人，自己也根本不相信自己所說的鬼話，內心實際上虛怯無比，不能取得香港民意認同，只能霸王硬上弓。

肅清議會已隨初選大起訴及「政改計劃」進入最後階段，行政機關的整肅則正在進行。先以公務員宣誓恐嚇體制內的不忠者，後以批鬥政務官的方式來奪取特區政府僅餘的人事任命權。而按照專制的統治邏輯，當其能完全掌握香港政府內的人事任命權之後，大換血則在所難免。一者中共素來忌憚根不正苗不紅、擁有一定自主意識的香港官僚系統，二者中共不喜地方政府內清一色由當地人掌握，懼怕地方主義，內地地方首長很多時候也不是本地人。相信在不久的將來，港府要職的新香港人成份會持續增多，甚至是連特首之位，也可能考慮以「多年港漂」取代「老香港」。「改土歸流」成為管治大趨勢，或許是有見及此，一心想成為特首的葉劉淑儀也終於有了危機感，突然為本地政務官發聲「反對文革式批鬥」，卻只怕已是太遲。何況，「文革式批鬥」究竟有甚麼問題？「愛國愛港」的葉太何不向不諳國情的港人解說多些？

林海

傳媒工作者