本周五（5日）是傳統24節氣中的「驚蟄」，市民可以去「打小人」之餘，也要注重保健養生，提防肝氣太旺而致病。中醫師指出，踏入驚蟄，人體的肝陽之氣會逐漸上升，惟肝氣過盛會阻礙脾胃功能，兼令人容易嬲怒，甚至引起肝風、肝火上擾，增加患上高血壓、中風等疾病的風險，建議要有足夠休息、減少操勞，趁放假可多去郊遊、賞花，有助身心舒暢；又推介煲「天麻北芪魚頭湯」飲用，有止暈袪風、養肝功效，或可焗「草決明茶」，有助消脂兼降血壓。

註冊中醫師劉震宇表示，驚蟄為24節氣中的第三個節氣，意思是指此時開始春雷初動，逐漸踏入有雨的天氣，令土地裏的蟲子都被驚醒，寓意萬物更新和復蘇。此時是全年氣溫回升最快的時候，尤其早晚與中午的溫差會較大，加上雨量開始增加，天氣變得不穩定，市民會較易出現外感、皮膚問題如蕁麻疹等，日常也會有易攰等表現。

中醫角度，春天五行屬木，對應臟腑為肝，屬肝氣最旺盛的時候。中醫認為肝主人體的疏泄，負責調理氣機，當氣機得以疏泄，人體的氣才能正常運作，包括脾胃會強健、人有精神及較少病痛。若肝失疏泄，就會導致人體的氣機失調，引起種種問題。例如當肝氣太旺盛，脾胃功能會受阻礙，令人胃氣多、常常覺得胃脹。另一方面則會影響個人情緒，當肝氣太旺盛，可致肝氣鬱結、肝鬱化火，以致情緒會變得易嬲、易憤怒。

劉稱，臨床上初春都會有較多人因虛熱、肝火而求醫，特別是農曆新年之後，市民因吃太多煎炸肥膩食物、作息不定時或煙酒過多而出事，例如脾胃功能轉差包括容易胃痛、腹瀉等，中老年人士則較多頭暈、頭痛及血壓上升等問題。

人體講求陰陽平衡，當肝陽之氣逐漸上升，對應的陰血便會相對不足，容易引起肝風、肝火上擾，誘發頭暈、頭痛、血壓上升等症狀，嚴重更會增加中風的機會。平日煙酒過多、習慣夜睡及愛吃辛辣食物人士尤其高危。建議市民要養肝，做好保健養生的功夫，例如趁天氣好、疫情放緩的日子，外出郊遊，欣賞大自然的風景，可以到戶外賞花，幫助保持心情舒暢、思想樂觀及正面。本港不少地方已開有黃花風鈴木、櫻花、木棉花等，吸引不少市民去觀賞及「打卡」。

平日要注重足夠休息，減少太操勞及捱夜工作，宜早睡早起，在早上做運動，提升陽氣及氣機。春天五行屬木，要養肝宜多吃綠色蔬菜如白菜、紹菜及菠菜等。淮山具健脾功效，都適合食用。至於本身已有心血管疾病的人士如高血壓患者，建議要調控飲食，減少吃肥膩、煎炸食物。定期量度血壓，有助監察病情。

劉推介市民尤其高血壓患者平日可焗飲「草決明茶」，有消脂降壓、潤腸通便作用，可當養生保健茶飲用，但孕婦、低血壓及脾胃虛弱腹瀉人士不宜。至於容易頭痛、頭暈或血壓高人士，可煲飲「天麻北芪魚頭湯」，有止暈、寧神祛風及益氣養肝功效，材料有天麻、淮山、北芪、炒薏米、芡實、炒扁豆及魚頭。

【天麻北芪魚頭湯】

功效：止暈、寧神祛風、益氣養肝

材料：天麻及淮山各30克，北芪、炒薏米、芡實及炒扁豆各10克及魚頭1個

做法：魚頭切半，兩面煎香，然後連同其他材料放入煲內，用中火煲1小時20分鐘，調味即可

適合人士：特別是容易頭暈、頭痛的人，或高血壓患者

【草決明茶】

功效：消脂降壓、潤腸通便

材料及做法：將30克草決明及熱水放入杯內，焗10分鐘即可

適合人士：一般人可飲用特別是高血壓患者，但孕婦、低血壓及脾胃虛弱腹瀉人士不宜

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