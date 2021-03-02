網⺠前年10月27日在尖沙嘴發起「追究警暴」集會，同晚旺角發生警⺠衝突，防暴警被指進入廣華醫院範圍「追犯」及拘捕一名⻘年。警方指⻘年藏有尖銳行山杖、萬用刀及鎚子，後來又解釋指有人在醫院正門外破壞閉路電視。患有焦慮、精神分裂及幻聽的⻘年今日在九龍城裁判法院承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，主任裁判官嚴舜儀先行還柙被告，為其索取一系列報告，至本月23日判刑。

被告陳澤勝（19歲）被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於前年10月27日在廣華醫院內保管或控制一支尖銳的遠足杖、一把鎚子，以及一把連鉗的萬用刀，意圖在沒合法辯解下使用，或導致他人使用上述物品，摧毀或損壞屬於另一人的財產。

辯方求情指，被告犯案時只有18歲。被告自幼時已與父母關係疏離，曾因保護令而需入住兒童宿舍。他患有幻聽、焦慮及精神分裂，因對立性反抗、專注力不足及過度活躍而數度入院。大律師指，被告曾於2018年3月覆診，直至去年7月再求診，因情況惡劣需住院三周。而犯案期間正值其覆診的真空期。

辯方同時呈上社工、牧師、中學教師及被告自撰的求情信。被告自言因一時衝動而犯案，沒有顧及後果，為此感到後悔。大律師強調，被告並無以自己精神患病作犯案藉口，而事實上被告遭拘控後因壓力而加重病情。大律師呈上多宗案例，希望法庭為被告索取感化報告再作判刑。

嚴官決定先為其索取感化、社會服務令、更生中心、勞教中心，以及精神科及青少年犯罪評審委員會報告。

案情指，當晚防暴警進入廣華醫院照顧受傷警員，其間警員接報有人在醫院正門門外破壞閉路電視，遂到正門驅趕追截。其後在醫院範圍內掃蕩，看見被告坐在一個洗手盆側，調查後從其背包搜出30厘米長鐵鎚、12厘米長萬用刀、行山杖及鉗。

【案件編號：KCCC2390/20】

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