47位挺身參選做代議士的香港人面臨審判，漫長的司法戰拉起帷幕，首天已上演警察驅趕聲援市民、半封鎖法院、辯方律師被捕等荒唐戲碼，新香港下無奇不有，考驗着香港人的耐力與智慧。

這場世紀審訊吸引大量市民取籌旁聽，更包括多國駐港領事。早上排隊8時抵埗已不算早，更早的人在清晨，甚至早一晚已到場輪候，結果聲援人士滿瀉西九龍裁判法院，連領事也取不到籌旁聽。黑衣、光時口號重現，庭內庭外互相呼應，觸動了當權者的神經。午飯後警察出盡《國安法》與限聚令「法寶」，藍旗、紫旗、甚至自定2人限聚令，去包圍、截查、驅趕市民，傍晚起封鎖法院准出不准入，除非你持法庭籌號和證件，否則你是辯護律師也會被捕。

家屬只能從小電視認出比指頭更細被告親人

庭內亦呈現另一種混亂。家屬以為到庭可一睹親人解愁思，原來法院因被告人數眾多，安排了其他法庭直播審訊，多個「小電視」直播，聲音畫面好多問題，不時失聲、畫面失蹤，鏡頭也離被告很遠，當被告在電視下方現身時，家屬和記者都靠得很近電視，才勉強認出比手指頭更細的被告，容貌都看不清，能看得最清楚是法官閣下。

昨早大部份家屬上午11時開庭前已安坐，有人忍不住眼淚，亦有人專注等候開審。未料等到眼淚都乾了，擾攘2句鐘仍有被告未見到律師，最終拖延至下午4時才正式展開聆訊。控方開審便反對被告保釋申請押後3個月，理由是警方需時調查；遭辯方炮轟未準備好就告人。控方逐一為47名被告陳詞保釋申請，到晚上10時都只陳詞數人。其時主控官叫餓了，申請休庭，被告亦大叫要食飯，法庭似乎才發現他們也會餓。

奔波18小時 家屬法庭內難敵睡魔

隨後法官堅持續審，家屬對控方抱怨不絕，令大家陷入兩難：昨晚繼續審訊才有保釋機會，卻要等通宵；不審又要被無理還押。西九法院方圓數里無補給，深夜步程逾20分鐘的西九龍中心一帶快餐店和便利店，仍見旁聽市民前來醫肚的蹤影。凌晨法院燈火通明，家屬、旁聽師、記者、法院職員由早到夜奔波18小時，疲態盡露，本來不准睡覺的法庭，不少家屬難敵睡魔閉目入眠。正當庭內大家苦笑明天能否審完，楊雪盈疑不支倒下，意外結束了這漫長的一天。

堅持與放棄僅一線之差

「串謀顛覆國家政權罪」最高可判終身監禁，以往只在中國出現的罪行降臨香港，莫說參政，連沾上政治氣息的活動都開始被肅清。這場港版二二八令人聯想起台灣的二二八、美麗島兩個重要民主里程碑。既像當年美麗島事件，民主領頭羊遭大規模起訴；但又與台灣二二八不同，沒有流一滴血。如今當權者揮刀劈碎香港民主夢，以法律程序施加看不到盡頭的身心折磨，才是真正的考驗。昨日之後，還有漫長的第二、三、四天......堅持與放棄僅一線之差，香港人會如何選擇自己的民主路？

記者 袁楚雙

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