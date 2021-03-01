【本報訊】中大學生會內閣「朔夜」獲近4,000名中大學生民意授權當選，惟遭校方以國安法為由，透過拒代收會費及要求學生會註冊為獨立社團等打壓。昨正式履新的「朔夜」表示即日提出請辭，會長林睿睎解釋，近日眾幹事受校內外打壓夾擊，包括校方威脅株連其他學生組織、成員接死亡恐嚇等，強調不想在校方打壓下苟且偷生，「呢個係對中大人嘅一個交代，亦係我哋最後、最卑微嘅堅持。」

當選新一屆中大學生會的內閣「朔夜」日前突撤回所有政綱文件及參選宣言，會長林睿睎聯同全體幹事昨進一步公佈，在宣誓就職的同時已向代表會請辭。林透露，中大校方上周五晚發聲明封殺「朔夜」後，曾非正式約見學生代表。校方代表暗示若「朔夜」繼續以中大學生會名義服務學生，會考慮以同樣方式處分其他學生組織，包括收回校園媒體的會室，試圖分化組織間的信任。

「校方只容得下福利莊」

林又指內閣幹事及家屬近日不斷受滋擾，包括匿名電話、甚至死亡恐嚇，面對前所未有的壓力，林與全體幹事經多晚討論終決定就職後即請辭。他形容事件反映幹事會經已名存實亡，「校方已經正式將條紅線放喺『朔夜』上面，以後嘅中大學生會再冇可能繼續關心時事，再冇可能繼續關心社會，紅線之下校方只會容得下不理世事嘅『福利莊』。」

林續解釋，內閣早前決定撤回所有政綱文件，屬難辭其咎的政治責任，重申從未與校方有任何「枱底交易」，強調辭職是不想在校方打壓下苟且偷生，而非在威逼利誘下退選，「呢個係對中大人嘅一個交代，亦係我哋最後、最卑微嘅堅持。」

外務副會長羅子維亦指學生會選舉程序乃基於學生自治的原則而設，選擇在上任後才辭職，是希望展現「朔夜」是獲民意授權的當選內閣，不容校方以非正當形式「DQ」，踐踏民意。

內務副會長何思珩對辜負選民及歷屆中大學生會成員致歉，指無意為請辭決定辯護，但強調「對得住中大嘅人文精神」。她又說：「寧願你哋痛鬧我哋跪低，都唔好放棄對年輕人嘅期望，同對未來嘅想像。」

歷屆中大學生會成員早前發起聯署聲援「朔夜」，發起人包括職工盟總幹事蒙兆達等。蒙昨指尊重總辭決定，直斥校方打壓學生組織生存空間及言論自由。中大聯署聲明截至昨午有逾4,500名學生會歷屆成員參與，將尋求召開中大校友評議會特別會員大會討論事件。

根據機制，中大學生會代表會若接受「朔夜」請辭，將舉辦補選。

中大校方回應指，對幹事會的失實言論非常遺憾，強調學生事務處會為其他學生組織提供協助，大學從沒有威嚇及孤立幹事會。校方稱2月25日的聲明完全基於該組織成員發表涉嫌違法及失實的言論，重申大學成員在發表意見時必須理性，絕對不容許任何違法行為。