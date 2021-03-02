K11 MUSEA名潮食館爆疫。港大微生物學系講座教授袁國勇昨日巡視後，認為爆疫原因之一疑是店內鮮風輸送量不足，僅達申請牌照要求的三分之一 ，造成短距離空氣傳播。K11集團表示，因應名潮的鮮風量較牌照標準低，商場決定終止其租約，重申名潮的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆不相連。

而《蘋果》上周六曾向食環署查詢，名潮是否符合換氣要求。署方只表示由1月至今巡查該食肆2次，沒發現違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），未有提及該食肆通風問題。感染及傳染病科醫生曾祈殷表示，政府需交代巡查是否有遺漏，有否檢查該食肆通風是否符合要求，以及政府部門之間的權責問題，「係食環署負責定機電署負責？」

K11集團︰終止名潮租約 商場料周六重開

K11集團發言人今午表示，因應政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量較牌照標準低，K11 MUSEA決定終止其租約。集團重申，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連；而商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

發言人表示，袁國勇昨日視察後，已指K11 MUSEA基本上安全。該集團會繼續在場內消毒，準備本周六重開，並會於明天（周三）為商場員工安排第二次病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班。

食環巡查曾稱無違規 未提通風問題

政府公佈上月18日（年初七）食肆可恢復晚市堂食時，已表示食肆除要遵守有關安心出行及員工定期檢測的要求外，相關部門會與個別業界提出要求，如要提供晚市堂食的食肆，必須安裝更有利通風的裝置，以改善通風，相關要求稍後會納入防疫措施清單。名潮食館於2月18日起開始有食客確診，至今累計有49人染疫。袁國勇昨到名潮巡視後，指名潮爆疫有兩大可能，包括輸送鮮風量不足，僅為牌照要求的三分之一，疑造成短距離空氣傳播；以及茶水間放置曾使用碗碟，可能導致食具交叉感染。

不過對於名潮食館內換氣是否符合要求，或餐桌之間是否符合相隔1.5米要求，食環署上周六回覆時只表示，該署1月至今曾兩次派員巡查該處所，其間並未發現有違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的情況，未有提及有發現該食肆通風問題；並指該食肆有普通食肆牌照，於2月24日再巡視時該食肆正停業。

曾祈殷︰如果無檢查通風 就係遺漏

感染及傳染病科醫生曾祈殷表示，由於現時仍處於抗疫關鍵階段，政府需嚴格執行抗疫措施，並交代巡查該食肆是否有遺漏，「你個checklist（檢查清單）包咩」，有否檢查該食肆通風是否符合要求，「如果無檢查就係有遺漏」。政府亦需釐清部門之間的權責問題，包括檢測食肆內通風問題是由食環署抑或機電署負責，不同抗疫措施由哪個部門負責落實執行。他又指，K11 MUSEA的業主對於食肆內的硬件是否能符合通風要求，也責無旁貸。

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