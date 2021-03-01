【本報訊】本港昨日新增14宗確診個案，11宗屬本地感染，五宗感染源頭不明，佔本地個案近半，另有約十宗初步確診。再多一名患者死亡，本港累計有200人因染疫而離世。

新增五宗源頭不明個案中，患者分別任職收銀員、秘書、兼職教師、相機維修員及保安員。其中41歲、於中九龍幹線啟德西地盤工作的男保安員早於上月22日喉嚨痛及咳嗽，24日始到普通科門診求醫，但直到28日仍上班。

至於其他三宗輸入個案，分別為兩名29歲及40歲的女子，她們同樣從印尼抵港，無病徵。另一輸入個案是一名35歲男子，他上月27日發病，從巴基斯坦抵港。

本港再多一名患者不治，累計200人死亡。死者居住油麻地仁賢大廈、本身有長期病患的79歲男子（第10023號個案），他1月22日發病，23日因發燒及要聞氧，由檢疫中心轉送北大嶼山醫院急症室治療，其後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫並確診。衞生署2月21日解除其隔離令，即他體內已有抗體，惟病人情況持續惡化，延至前晚9時49分離世。至今仍有228名確診病人留醫，其中16人情況危殆，12人情況嚴重，其餘200人情況穩定。

另外，政府早前要求多個行業的員工強檢，其中機管局員工強制檢測計劃於上月25日結束。運房局表示，由2月4日至25日，超過87,000名機場員工接受檢測，當中並無陽性個案，即又「食白果」。

建造業工人免費檢測

運房局預告，下一步將針對部份接觸外來武肺病毒病風險相對較高的機場員工，包括在機場執行檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，由本月五日起，推出自願性每周檢測計劃，為上述員工提供免費檢測。

此外，因應近日再有地盤爆疫，食衞局公佈本月繼續為全港建造業工地人員提供一次免費檢測服務，合資格人士可即日起網上預約。政府上月已讓工地人員網上預約接受一次免費檢測服務。