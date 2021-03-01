左報批鬥矛頭近期轉向高級政務官，繼啱啱升任食衞局常秘嘅劉利群被左報指控在任食環署長時，未有清拆連儂牆文宣後，再有人被翻舊賬。《文匯報》網站前日以〈常秘劉焱被揭戴「獨罩」〉為題「報道」，指財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱上周三出席財政預算案記招時，疑似戴咗「5、1」字樣拼成嘅商標口罩，但其實製造商舊年已澄清商標同5、1無關，左報仲咁屈法，當中用意相當明顯。

劉焱嗰款口罩生產商係「Savewo救世」，佢哋去年12月喺facebook發文，話商標取自英文S、W，當中冇5、1，鬧人移花接木解讀文字。睇返個字樣係將個品牌S字頭，扭成兩個等邊三角形，再喺右下角加斜線變成S、W兩個英文字。劉焱透過財庫局回覆，話事前未留意口罩牌子，亦唔知有人認為有咁嘅含意，否則一定唔會購買或使用。

口罩商疑改商標避禍

其實月初港鐵召開記者會公佈東鐵入錯線獨立調查報告時，行政總裁金澤培都因為戴咗上述口罩，被藍絲質疑支持「五大訴求，缺一不可」；有傳媒當時報道，話金澤培某日行過一間大型連鎖店，佢見made in HK、冇留意罩上有乜字樣就買咗，冇諗到會被無限解讀。

劉焱被批鬥之日，涉事口罩商救世喺fb宣佈，為咗「慶祝成立一周年」，即日起全面用新商標「SAVEWO LOGO：EVOLUTION」，話秉承佢哋嘅成立目的而不斷進化，而舊有商標都會繼續用，似乎都係想避免再捲入批鬥潮。

李八方