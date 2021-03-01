歐洲聯盟的集體官僚決策弊端，在今次全球武漢肺炎疫苗爭奪戰中表露無遺，結果自身也鬧疫苗荒的歐盟無暇東顧，白白錯失了一次發揮地緣政治軟實力的好機會，更讓中國和俄羅斯乘虛而入。

這裏所指的東方已非太平洋的遠東地區，而是歐盟旁邊極具戰略價值的近東巴爾幹半島，即使如此，布魯塞爾還是無力兼顧，一直渴望加入歐盟大家庭的科索沃、黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那發現，歐盟答應的疫苗援助遲遲未見蹤影，對頭塞爾維亞卻利用中俄疫苗，在區內挖他們的牆腳。

口惠而實不至

歐盟號稱是僅次於美國的全球第二大經濟體，一眾巴爾幹半島小國原以為樹大好遮蔭，但疫情戳破了幻想，智庫卡內基歐洲中心的訪問學者卡拉格坦言：「西巴爾幹國家的永恒悲劇是他們一直處於邊緣」。阿爾巴尼亞國際問題研究所總監塞拉指出，這些國家人口不多，歐盟原本只需撥少量疫苗，便能鞏固在區內的地位，但這樁怎麼看也是划得來的投資，卻是由中俄捷足先登。

塞爾維亞是西巴爾幹地區最大國家，人口有700萬，也正在申請加入歐盟，但總統武契奇在疫情爆發後，看清楚歐盟口惠而實不至，曾形容「歐洲團結是紙上童話」，他轉向斯拉夫老大哥俄羅斯和遠東的中國求救，結果北京最積極，至今已給予超過150萬劑國藥疫苗，遠多於莫斯科提供的90,000劑衞星五號疫苗。另外，塞爾維亞也搶到40,000多劑美國輝瑞疫苗。

打交情牌 武契奇成贏家

結果，當科索沃、黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那還對疫苗望穿秋水之際，曾與他們在南斯拉夫解體中結怨的塞爾維亞，卻搖身一變成為歐洲疫苗接種大國，人口比例僅次於英國，較德國還要高。卡拉格認為，中國國家主席習近平是把塞爾維亞打造成「一帶一路倡議」的成功例子，「也為其缺透明度且未有安全認可的疫苗，取得大規模使用的正名」。正因為有塞爾維亞的先例可援，其後匈牙利便成為歐盟首個引入國藥疫苗的成員國。

至於武契奇本人更是今次轉危為機的大贏家，其領導的政府一直背負着打壓民主的污名，但憑藉出神入化的疫苗政治操作，讓他贏盡國內掌聲。去年10月，當外界對國藥疫苗還是將信將疑之際，武契奇去信習近平大打友情牌，成功為塞爾維亞爭取到低於市價的疫苗。近期，這個沒生產武肺疫苗能力的國家，居然也依樣畫葫蘆，學中、美、英、俄搞起疫苗外交。本月，貝爾格萊德先後撥出小部份輝瑞疫苗和衞星五號疫苗，轉贈給北馬其頓和黑山。雖然數量不多，但對緩和區內緊張關係，卻具有象徵意義。

眼見中國在巴爾幹半島擴大影響力，俄羅斯也不甘後人，決定向塞爾維亞轉移衞星五號疫苗技術，讓後者成為西巴爾幹的疫苗生產基地。

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