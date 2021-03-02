港鐵去年12月起，每日在20個港鐵站設置自動派發機，供巿民領取武漢肺炎深喉唾液檢測樣本瓶，但近日下班時間前就派發完畢，周二（2日）更於中午前就派清。港鐵指現時承辦商每日提供的樣本瓶數量比之前少，但沒有回應短期內會否增加派發量；醫管局及衞生防護中心在疫情記者會上亦未有回應。

港鐵手機應用程式顯示，周二早上約11時，20個港鐵站的樣本瓶全部派發完畢。港鐵回覆《蘋果》查詢時表示，過去一星期，政府承辦商每日提供約13,000個樣本瓶供市民領取，比去年12月公佈的數量減少1,000個，但未有解釋原因。港鐵沒有提及是由哪間承辦商負責，亦沒有回應會否增加派發數量，僅指市民可在港鐵手機應用程式及網站了解供應情況。

醫管局總行政經理劉家獻及衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上，被問到會否增加派發數量或加設派發點，他們均未有回應。

增承辦商分流樣本 冀2日內通知結果

食物及衞生局周三凌晨出稿，提及早前因有大量建造業、食肆及表列場所員工同時強制檢測，令醫管局其中一個檢測承辦商服務滯後。撇除該承辦商，上周初遞交深喉唾液樣本的市民，大部份都能在2至3天內得知檢測結果。而由2月26日起，承辦商大致上已回復2天內完成絕大部份檢測。政府及醫管局已增加承辦商數目，並把樣本瓶分流至不同承辦商，讓大部份遞交樣本的市民能在2天內得知檢測結果。

當局又指，過去2周於社區及流動檢測站以咽喉和鼻腔合併拭子樣本檢測的市民，基本上均能在1至2天內得知檢測結果。現時社區檢測中心每天有3萬多個預約名額，但未來7日的預約率只有27%。當局呼籲須定期強制檢測的建造業、食肆及表列場所員工改於網上預約，在社區及流動檢測站以咽喉和鼻腔合併拭子樣本免費檢測。

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