聖保羅男女中學校友會去年有被視為「黃營」校友參選落敗，今年執委會建議修章增設「提名委員會」篩選參選人，對校友會有「重大貢獻」及通過背景審查的校友才可參選執委；新修訂更賦予執委會權力，可藉「損毀校友會聲譽」為由DQ任何校友的會籍。有校友預料，在記名投票制度下，有關修訂勢必通過，慨嘆校友會如同近年香港的縮影。

記者 關玉婷

聖保羅男女中學校友會明天（3月3日）下午舉行周年會員大會，改選6個執委席位，及表決執委會提出的會章修訂議案。執委會2月初向會員發通告，附上修訂建議摘要，包括在執委會下設「提名委員會」審核執委會參選人的資格，尋求連任的執委則不受影響。參選資格包括需要對校友會有「重大貢獻」（significant contribution）、符合執委會不時提出的「其他要求」（other requirements）；參選人就算被提委會初步認為符合資格，仍須通過背景審查才能參選。

校友會去年首度有5名被視為「黃營」的校友參選執委會，該屆執委會卻忽然押後會員大會，兩個多月後才公佈開會日期，引起校友爭議。據了解，今次會章的修訂建議擴大執委會的權力，列明執委會有權延後會議、訂立有關提名或任命執委的規則、訂立會員操守和道德標準等規則。

根據現有會章，執委會成員若破產、因刑事罪入獄、精神失常，便會被開除。新加入的條文列明若執委的行為被認為「損毀或可能損毀校友會、執委會或學校的聲譽」，並獲三分二執委投票通過，便會被開除；一般校友會籍亦可被執委會以「損毀或可能損毀校友會聲譽」為由終止。

校友會員可以親身投票或授權票形式於周年會員大會上表決是次修訂，需要75%贊成才可通過。有校友透露，由於學校管理層與校友會關係密切，而投票又須具名，不少校友因顧慮在校或準備入讀該校的子女而不敢表態，料「唔會過唔到」。該校友又指，校友會有數千名會員，但周年大會一向只有數十人出席，參選執委者亦多是原先班子的「繼承人」，因此執委人選甚少有重大變動。該校友推測，去年突然有新人出選令舊人如臨大敵，執委會才於今年大幅修改會章以「中央集權」。

該校友又批評，執委會增設提名委員會「DQ」候選人的做法過份，「搞到好似選特首、選立法會咁，要通過個門檻先有得選。」修章後，執委會可基於「好荒謬、好隨意」的原因踢走會員，如同近年香港的縮影。

2019年反修例運動期間，該校學生組人鏈、辦音樂會、靜坐等表達訴求，校方向家長發信批評學生在校外戴口罩靜坐屬違法，強調所有人均不可在校內宣示政治立場。去年參選校友會執委、被視為黃營的校友受訪時曾表示關注師弟妹受打壓。

翻查資料，該校校友會執委會現有28人，主席為啟思創辦人陸趙鈞鴻之子陸永基，副主席為基滙資本執行合夥人吳燕安。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅，及廣東省政協委員、香港中華總商會會董梁香盈亦是執委。《蘋果》上周向聖保羅男女中學校友會查詢，截稿前仍未獲回覆。

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