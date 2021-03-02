本港武漢肺炎疫情放緩，衞生防護中心今日（2日）公佈新增13宗確診，4宗沒源頭。惟初步確診個案有十多宗，當中更有9宗為源頭不明。被問到今日有4宗源頭不明個案，而明日卻又再有多達9宗不明源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，個案數字每日都會有上落，又指目前的數字仍未落到低位。張表示，他們通常是看7日或是1至2周的數字去評估趨勢，不會就一日作出結論。

張竹君指初步確診個案中，一名23歲女子，她在雲咸街15至17號一間健身中心做推銷員，2月26日最後一日上班。她曾於2月10日檢測為陰性，前日再檢測後初步確診。她居於啟晴邨滿晴樓，潛伏期曾到訪蘭桂坊酒吧「The Port 」，惟酒吧現時因預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）須關閉，若該店僅持有酒吧牌照則有違反條例之嫌，但張竹君稱暫時未知該店持有食肆抑或酒吧牌照，會再跟進。

此外，一名35歲男子，任職神州集運的貨車司機，張竹君表示，患者負責駕駛載貨四處走，間中會協助搬貨，但較難追蹤其送貨的地點。他於2月28日感不適，最後上班日為3月1日，與他一同工作的同事亦須檢疫。

十多宗初步確診個案，其中9宗源頭不明，包括：

●47歲家庭主婦，居於石硤尾邨美薈樓，早前大廈須強制檢測，她2月28日有鼻塞，經檢測後初步確診。

●67歲家庭主婦，她與家人同住亞皆老街君柏1座，亦曾與家人到九龍城馥苑飲茶。

●35歲男子，居於龍蟠苑龍璣閣，為神州集運公司的貨車司機，2月28日感不適，最後上班日為3月1日。

●35歲女子，居於葵盛西邨6座，有定期檢測，對上一次2月13日檢測後呈陰性，28日再檢測為初步確診。於荃灣川龍街大良鴻輝記擔任洗碗及樓面工作。

●30歲男子，居於薄扶林置富花園11座，為跑馬地崇恩老人院的負責人，惟無進入老人院工作，有定期檢測，對上一次為2月19日檢測後呈陰性，於前日再檢測發現初步陽性。

●23歲女子，居於啟晴邨滿晴樓，為健身室銷售員，最後上班日為2月26日，曾於2月10日檢測為陰性，傳染期去過蘭桂坊的Port Bar。

●34歲男子，居住於馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，曾列作強制檢測大廈，2月13日檢測後為陰性。他任職影印機銷售員，在九龍灣宏遠街1號工作，最後上班日2月24日，同日發燒。

●69歲男子，居於柴灣興華邨裕興樓，2月27日感到頭痛，為退休人士。

●53歲女文員，居住於住將軍澳緻藍天第2座，在九龍灣嘉里中心工作，於2月22日有輕微咳嗽。

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