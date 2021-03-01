【本報訊】澳洲公共廣播機構SBS昨天披露，坎培拉政府去年底向香港人發出難民庇護簽證，是10年多以來有紀錄的首次。有參與反送中運動被控暴動罪的流亡澳洲港人坦言「看見了曙光」。

審批期三年 申請者：看見曙光

SBS廣東話組引用澳洲《資訊自由法》取得內政部的數據證實，當局去年12月向不多於五名港人批出了難民庇護簽證，批出率為100%，即同一個月沒有否決港人的申請。這也是自2010年7月以來，澳洲首度向港人發出庇護簽證。

過去10年半，共有560名港人向坎培拉申請庇護簽證，近半是在2019年6月香港爆發反送中運動後提出，因為在港被控三項暴動罪而逃亡到澳洲的Elvis（化名）是其中一位申請者，他與律師討論後相信「批出第一個後，有了案例便會加快，之後便會有第二個、第三個、第四個」。

Elvis說，近一年香港社運冷卻後，曾擔心國際對香港的關注會減少，但現在有了先例可援，雖然明知每個個案是獨立審批，但形容是「看見了曙光」。

協助港人申請庇護的澳洲律師威廉森（Jessica Williamson）表示，審批程序長達18個月至三年，當局在去年3月因疫情停止了親自面試，直至去年底才恢復電話面試，因而拖長了審批時間。

居澳港人團體澳港聯發言人徐先生歡迎當局批出庇護簽證給香港人的決定，稱近期的成功例子對正經歷漫長等待的其他申請者有鼓舞作用。