【本報訊】疫情反覆，港府宣佈延長各項社交距離措施至本月17日。針對食肆的防疫措施則進一步收緊，要求食肆設立「執枱專員」，本周四開始生效。

四人限聚令延長14日

食物及衞生局副局長徐德義宣佈，原定本周四屆滿的社交距離措施將延長14日至本月17日，包括口罩令、四人限聚令、向食肆施加的限制措施等。由昨日起，所有政府員工及市民進入政府大樓或辦公室前，必須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。

食環署副署長黃淑嫻指，昨日與餐飲業界商討後，會要求食肆設立「執枱專員」，專責收拾使用後的餐桌。若未能安排，員工則需做完每輪工作後，使用酒精搓手液及更換手套，周四起生效。

此外，當局會要求餐飲處所加強空氣流通，每小時換氣率需達六次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備，期望業界在下月底或之前完成有關要求。

黃淑嫻又指，過去兩星期已有11間餐飲處所違反不同的防疫措施，包括員工沒有佩戴口罩、枱間不足1.5米或沒有隔板，以及每枱人間多於四人等，已要求餐廳立即暫停晚市、回復至最多二人一枱。

稻苗學會會長黃傑龍表示，自K11 MUSEA名潮食館爆疫後，業界擔心政府會再度收緊防疫措施，取消晚市堂食，因此只要政府繼續容許業界做晚市，業界會配合政府的政策，「你話取消晚市影響大啲，定加執枱專員同加強店舖換氣影響大啲？咁當然係取消晚市啦！」

黃傑龍承認有關加強措施或對小店有影響，「如果做唔到設執枱專員，咁咪要求員工每次執完枱就去洗手，又如果改唔到通風，咪加部紫外線殺菌機，咁都係要幾千蚊，但總好過做唔到晚市」。

由去年11月至今，酒吧停業近三個半月，香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，名潮食館的群組與食客一同飲酒傳播無關，與酒吧扯不上關係，認為政府不應再一刀切要求酒吧停業。

錢雋永又指，業界三個半月零收入，但仍要繼續繳付租金，促請政府安排第五輪抗疫基金協助業界，「因為自由市場，唔可以唔畀業主收租，但係點解又可以令小商戶停業？道理上講唔過去」。他慨嘆酒吧員工一同抗疫，但最終卻只有結業或失業收場，盼政府能給予每間酒吧最少50萬元賠償。