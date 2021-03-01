【本報訊】學生組織「賢學思政」前日在旺角擺街站爆發警民衝突，一名青年被警員撲跌拘捕。警方昨指被捕男子因拒絕聽從警方指示離開，繼續大聲叫囂，並在警員向他發出違反限聚令口頭警告時企圖逃去，涉公眾地方行為不檢、拒捕及襲警被捕。惟警察要求在場人士離開，卻又指有人逃走而拉人，令人質疑執法不公。

團體斥無理拘捕

聯同賢學思政擺街站的醫管局員工陣線批評警方製造混亂並無理拘捕，事發後已到警署跟進，呼籲社會關注事件。被捕29歲姓鄧男子事後被帶署扣查，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。警方昨凌晨出稿，指前日下午約5時，有人在旺角西洋菜南街與豉油街交界聚集，警方向集結群眾發出警告，其間鄧拒絕聽從警方指示離開，繼續大聲叫囂及叫口號。人員向他發出《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）相關口頭警告，但他企圖逃去，其間疑以手襲擊一名男警務人員，之後被制服拘捕。警方稱男警手受傷及胸口疼痛，需送院治理。

惟網上片段顯示，當日街站原本秩序良好，但約一小時後警方增援並驅趕在場人士離開，即引發衝突。數名市民在封鎖線前與警員爭論和拍攝，一名男警不斷指着一名老婦稱「你喺度聚集」，質問老婦「你係咪記者？」隨後男警又指向老婦身後一名男子，着同袍「影埋呢個」，指男子不理警告，着對方「你入埋嚟（進入封鎖線內）！」未料男警突然衝出封鎖線，將男子撲跌制服，現場一片混亂。