【本報訊】本港上周起為優先群組接種科興疫苗，至今有長者接種後分別出現心悸及眼矇而需送院治理，令公眾再度關注疫苗的副作用。過去周日共有四宗注射疫苗後送院個案，全部發生於中央圖書館社區疫苗接種中心，並送往律敦治醫院治理，三人毋須留醫，當中一名 39 歲男子，接種後出現眩暈及顫抖，正留醫觀察，情況穩定。其餘三人已出院，包括一名69歲女子，她接種後因血壓較高及身體無力；另一人為48歲男子，接種後出現血壓高及心悸；一名45歲男子接種後出現眩暈。

負責統籌接種疫苗計劃的公務員事務局長聶德權指出，將每日向外交代累計接種人數及疫苗接種中心送院個案數目，專家小組委員會會監察嚴重事件，有需要時立即交代。

聶：不適只因冇食早餐

聶德權表示，他曾到接種中心視察，發現部份人接種後出現頭暈症狀，原來只因「冇食早餐」。被追問至今有多少宗接種後不適個案，聶德權及食衞局長陳肇始均無回應，聶只稱未來每日會向外公佈疫苗接種情況，以及交代每日接種疫苗後需送院的數字，政府專家組則每兩星期總結一次接種疫苗後出現異常事件概況，如有嚴重情況，會即時交代及跟進。

一名72歲老翁日前在官涌體育館接種科興疫苗後出現心悸需送院，陳肇始稱該老翁仍然留醫，情況穩定。對於接種疫苗後有長者出現心悸和眼矇，陳肇始強調，接種過程會有醫生在場評估。對於相關個案是否屬異常事件，或與疫苗接種是否有因果關係，陳肇始均無正面回應，僅指需由衞生署及專家委員會評估，再視乎是否符合申請10億元保障基金的資格，又指基金只是有備無患，會密切監察情況。

疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅向本報稱，初步判斷該老翁的心悸反應，可能源於打針後曾經輕微發燒，所以心跳一度不正常，但相信屬正常的打針後生理反應，不屬於異常副作用事故。