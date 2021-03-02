撐警無綫藝人楊明去年8月7日深夜在山頂撞車後涉拒絕提供血液樣本作酒精測試，案件今午續審。當晚到醫院與被告會面的大律師以辯方證人身份出庭供稱，當時瞥見被告遭警員按在床上後，隨即多次要求警員需要有大律師在場才可向被告問話，惟不獲回應。事後大狀即場投訴警員程序出錯，並質疑被告能否聽到警員說話及了解當時情況。

今早供稱被告林明樂（藝名楊明，39歲）送院後拒絕抽血的警長47357陳定邦，下午接受辯方盤問，同意案發時護士問被告知不知自己躺在哪裏，惟被告無法回答，亦未能回答警長是否同意提供血液樣本。陳警長亦稱，被告被穿上約束衣之後「好少少」，但不肯定他是否清醒。

辯方指出，陳警長問被告是否願意抽血時，沒有問他是否明白這番話的內容，警長同意。陳警長稱，如若被告完全失去知覺，他可以透過法例要求抽血，亦同意辯方指，只要醫生不反對，便可以在有關情況下未經被告本人同意而抽血。

陳警長在盤問下同意，當晚與被告代表大狀的對答簡短，但已不記得內容。及後他在控方覆問時則稱，他向大狀表示被告拒絕提供血液樣本後，大狀質疑警員在被告遭綁住情況下詢問其意願的做法是否合適。

案件下周四結案陳詞

裁判官鄧少雄裁定案件表證成立。被告不自辯，惟傳召撞車後翌日凌晨與他會面的大律師陳熙華作供。陳大狀稱，醫生曾打斷她和律師與被告三人的會面，並要求即時為被告抽血。她隨即表示需要更多時間給予被告法律意見，獲醫生答應再給他們10分鐘。

醫生至凌晨3時許折返，要求被告穿上約束衣，又表示保安需要在場，著其他人等離開。陳大狀照做，醫生等人亦拉上窗簾。

等候期間，陳大狀聽到簾的另一方傳出呢喃聲，於是稍為將簾撥起，看見一名警員按著躺在床上的被告。陳大狀隨即多次表示，如警員需要問話，要有大狀及律師在場，但無人回應。

及後警員向陳大狀等人聲言，被告拒絕提供血液樣本。大狀聞言感到相當驚訝，直指警員程序出錯，亦對被告本人不公，又質疑以被告當時的狀況，能否聽到警員說話和理解現場狀況。

陳大狀接受控方盤問時同意，當時得悉醫生要求被告穿上約束衣，與被告要求如廁一事有關。案件押後至下周四進行結案陳詞。

【案件編號：ESCC2365/20】

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