47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件昨日在西九龍裁判法院提堂。惟主審法庭不設公眾席或記者席，猶豫閉門聆訊；聆訊更由昨日中午接近1時開始，至凌晨2時許仍未完成處理保釋程序，持續14小時，如此通宵處理極為罕見。其中一名被告楊雪盈更於凌晨時分在庭上暈倒，送院救治。總裁判官蘇惠德最終於凌晨2時半表示不再堅持繼續聆訊，案件今早11時後再處理，被告還柙候訊。據了解，由於事出突然，被告昨未獲安排晚餐，更於今早6時左右才陸續被送往收押所，稍後又要再上庭，休息時間明顯不足。

今早凌晨近3時始休庭

由於戴耀廷今早須到高院上訴庭出席佔中案上訴，其代表大狀昨晚8時已向法庭表示，或許法庭要作特別安排，蘇官回應說相信昨晚會處理完本案。區諾軒昨亦透過代表大狀表示，他於今早9時須履行社會服務令，蘇官聞言再指預計本聆訊可於今早前完成。

主控開腔指自己昨早6時起床，8時已身處法庭，惟當時仍有40多名被告尚未就保釋事宜作出陳詞，問可否押後讓各位先「食少少嘢」，更一度提議聆訊可否明日繼續，引起庭上嘩然。

總裁判官蘇惠德表示由於今日部份被告須出席其他聆訊，認為昨晚要繼續本案聆訊。控方則指，如此繼續下去，預料仍需3至4個小時。蘇官聞言稱：「我唔介意繼續嘅，睇大家想點。」又謂：「你哋肚餓，我都明白。」

林卓廷稱懷疑「懲教同警方根本冇預我哋食飯」，岑敖暉則站起來明言「我想食飯」。裁判官最終決定繼續聆訊，法庭最少會留下五名被告及法律代表，其他人則「可以食飯或者抖下」。及後主控離席，「去食少少嘢先」，讓副手繼續處理案件。而部份辯方大狀也在陳詞後先行離開法庭。

及至凌晨1時許，正當律師為被告吳政亨陳詞時，犯人欄內的楊雪盈疑體力不支暈倒，郭家麒曾經上前察看，長毛梁國雄亦扶起她，楊稍後甦醒過來。法官宣佈暫時休庭，警方安排其他被告進入囚室等候，楊則坐在原位休息。救護員抵達法庭，將楊雪盈抬上擔架送院。

法官最終在凌晨2時半指出，原本希望今日完成處理本案，但見有被告體力不支，加上第一被告戴耀廷明日須到上訴庭應訊，聆訊斷不能通宵達旦進行，決定押後至今早再繼續，不早於早上11時開庭。

楊雪盈及徐子見現正留醫，續由警方看管；戴耀廷則將於今早被帶到上訴庭，就佔中九子上訴案應訊。至於其餘被告則還柙懲教署看管。

有部份大狀稱今早已安排其他工作，法官指可以找副手及其他大律師代勞。

控罪詳情

47名被告為戴耀廷（56歲，退休）、區諾軒（33歲，大學客席講師）、趙家賢（35歲，東區區議員）、鍾錦麟（32歲，西貢區議員）、吳政亨（42歲，無業）、袁嘉蔚（27歲，南區區議員）、梁晃維（23歲，中西區區議員）、鄭達鴻（32歲，東區區議員）、徐子見（53歲，東區區議員）、楊雪盈（34歲，灣仔區議員）、彭卓祺（26歲，南區區議員）、岑子杰（33歲，沙田區議員）、毛孟靜（64歲，無業）、何啟明（32歲，深水埗區議員）、馮達浚（25歲，從事數碼營銷）、劉偉聰（53歲，大律師）、黃碧雲（61歲，無業）、劉澤鋒（24歲，議員助理）、黃之鋒（24歲，無業，正於赤柱監獄服刑）、譚文豪（45歲，商人）、李嘉達（29歲，觀塘區議員）、譚得志（49歲，現因其他案件還柙）、胡志偉（58歲，無業，現因其他案件還柙）、施德來（38歲，無業）、朱凱廸（43歲）、張可森（27歲，屯門區議員）、黃子悅（23歲，學生）、伍健偉（25歲，元朗區議員）、尹兆堅（51歲，葵青區議員）、郭家麒（59歲，醫生）、吳敏兒（50歲，職工盟主席）、譚凱邦（40歲，荃灣區議員）、何桂藍（30歲，無業）、劉頴匡（27歲，辦公室助理）、楊岳橋（39歲，大律師）、陳志全（48歲，無業）、鄒家成（24歲，學生）、林卓廷（43歲，北區區議員）、范國威（54歲，西貢區議員）、呂智恆（38歲，社工）、梁國雄（64歲，無業）、林景楠（32歲，商人）、柯耀林（49歲，西貢區議員）、岑敖暉（27歲，荃灣區議員）、王百羽（30歲，元朗區議員）、李予信（27歲，東區區議員）、余慧明（33歲，醫管局文職人員）。

本案的案件主管為警隊國安處高級督察張堃婷、律政司派出副刑事檢控專員楊美琪代表。

各人被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，即：

(i) 為以下目的宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其當選立法會議員後受《基本法》第73條受託的職權—

在立法會取得大多數控制權，藉以對香港特別行政區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過；

迫使行政長官根據《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作；

最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會拒絕通過原財政預算案而根據《基本法》第52條而辭職；

(ii) 為達致該謀劃，參與或不參與立法會選舉，及/或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉；

(iii) 承諾或同意當選立法會議員後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人當選立法會議員後，在審核和通過政府提出的財政預算或公共開支時，按照該謀劃，行使或不行使其根據《基本法》第73條所訂的職權；

(iv) 承諾或同意在該選舉中當選後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人在該選舉當選後，故意或蓄意不履行，或故意或蓄意疏於履行其立法會議員職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務；

嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為。

【案件編號：WKCC813/21】

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