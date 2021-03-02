「佔中九子」上訴案今日於高等法院審理，經昨日千人聲援初選被捕者後，警方佈防明顯緊張，於高院一帶拉起橙帶封鎖線及鐵馬，並部署多名軍裝警員，金鐘站內亦有警員隨機截查市民。早上約9時半起，陸續有被告、律師及旁聽者到場，包括陳健民、天主教香港教區榮休主教陳日君、資深大律師駱應淦、戴啟思等。他們進入法院時，大部份人均選擇登記資料，僅駱應淦使用「安心出行」App，但似乎不太熟練，需由保安協助掃描QR Code。

2014年佔領運動引發的「佔中九子案」前年4月判刑，戴耀廷及陳健民等9名被告就定罪或刑期提出上訴，案件原定於去年2月在上訴庭審理，惟因肺炎疫情導致法院停擺，最後案件排期於今日（2日）連續三天高院審理。

本案於去年4月判刑。9名被告包括「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明，其中戴、陳被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月；朱耀明牧師則一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，緩刑兩年；餘下被告包括前立法會議員邵家臻和社民連黃浩銘，兩人分別判監8個月；陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、及民主黨成員李永達被判緩刑，另一名學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。

而戴耀廷亦為47名民主派被控以「串謀顛覆國家政權罪」被告之一，案件周一於西九龍裁判法院提堂後，至周二凌晨仍未完成，押後至今早11時半繼續。

審訊前庭外情況重溫

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