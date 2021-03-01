【本報訊】721白衣人暴動案昨播片認人，控方指在其中一段「誌傳媒」新聞片段中，畫面同時出現王志榮、黃英傑和蔡立基的身影。蔡表明會爭議身份，他被主控要求脫下粗框眼鏡、如片中人般「𠵱起棚牙」時，狀甚不情願，要法官提醒下才放慢速度重演。

控方昨播放多段閉路電視錄影及新聞片段，指首被告王志榮是身穿有「中國制造」字樣白衣的男子。片段顯示被指是王的白衣男經職員閘進入收費區後，向閘內市民數度招手，證人A指因環境嘈吵，他聽不見該「白衣男」說甚麼。

法官葉佐文要求查看該白衣男全身外觀，指示控方將片段定格截圖，再請王志榮站出犯人欄外，要求他脫下眼鏡及口罩，讓控辯雙方查看。片中白衣男戴口罩，但沒戴眼鏡，頭髮亦較短。A再在「誌傳媒」新聞片段中圈出被控方指稱為王志榮的男子。

遭官提醒始「𠵱起棚牙」

控方續指，該片段亦有次被告黃英傑和第八被告蔡立基的身影。片段顯示，被指是黃的男子在閘機前指罵市民：「你仲搞事？」他留有灰白的鬍鬚，揹着黑色斜揹袋，身穿灰間白色polo恤衫。至於被指是蔡的男子，則身穿有牛仔褲圖案的白衣，左手腕綁着紅色絲帶，曾露齒而笑，並拍打閘機喝罵市民。

葉官先後請黃英傑、蔡立基二人步出犯人欄及除下口罩。黃現沒留鬚；蔡則應要求脫下粗框眼鏡及張開嘴巴，惟蔡多度迅速張嘴，沒有停頓，主控再要求他「𠵱起棚牙」，蔡狀甚不情願，最後在葉官提醒下才放慢重演。蔡的代表大狀表明會爭議身份。第七被告鄧英斌雖與王、黃及蔡三人涉及同一項控罪，但昨日播放的片段中並沒有鄧的身影。

此外，控方亦請A圈出片段中身穿有「廈溪」字樣白衣人，並向法庭解釋是用來辨認除了被告以外有份參與暴動的其他人士。在各片段被圈出的白衣人多於三名，但不知他們的身份有否重複。