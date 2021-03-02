47名民主派初選者被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，全部人通宵扣留應訊，其中有23位是現任區議員。今早西貢區議會舉行大會，本為區議會主席的鍾錦麟、范國威及柯耀林因涉案未能出席，有區議員提出休會建議到法院支援。休會動議未獲通過，惟最終會議在首個議程後因人數不足流會。

大部份與會民主派區議員穿黑衣

今早大會改由副主席周賢明代主持。席上大部份民主派區議員身穿黑衣，在會議開始約5分鐘後，陳嘉琳先在會上向副主席告假，哽咽指多位民主派初選被捕者昨出庭應審訊逾24小時，受精神及肉體上折磨，認為今日有責任支援他們及家屬，「我哋應該出現喺西九龍裁判法院」。

鄭仲文其後動議休會，惟有關動議僅獲12人贊成，未獲席上三分之二區議員通過被否決。

隨後，將軍澳青年力量陳緯烈及西貢鄉民梁衍忻先後稱「唔適合開會」、認為應與手足「齊上齊落」，在動議遭否決後即場告假並離席。

新同盟呂文光向《蘋果》指，由於今日首個議程獲勞工處處長出席，明白及理解部份區議員或想趁機向處長反映區內意見，因此不會評論各人的選擇。他指，區議會或在法庭公佈審訊決定後，再商討往後的運作安排。

大會在首個議程結束後，僅餘11人在席，不足法定人數16人。休會15分鐘後，周賢明於早上11時54分宣佈流會，稱「期望鍾錦麟主席下次返嚟主持返個會」。

元朗文委會逾半議員請假須改期

另外，元朗區議會文委會主席方浩軒亦在Facebook上發文表示，由於會議前夕收到「過半議員書面／口頭通知因事無法出席，會議將改期舉行」。方浩軒接受《蘋果》查詢時指，他今日到西九龍裁判法院支援被捕者及家屬等，現場亦見至少4、5位文委會成員在場。惟他指並非所有委員都有交代原因，因此不能肯定各人的告假原因。

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