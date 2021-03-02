2014年的佔領運動，「佔中三子」戴耀廷﹑陳健民和朱耀明與另外六名學生及政治領袖前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪罪成，當中四人被判即時入獄，其他人被判緩刑或接受社會服務令。他們分別就定罪及刑期提出上訴，今早在上訴庭開審。代表戴耀廷的律師張達明表示，三子並無犯罪意圖，或許法庭會認為三人天真及不設實際，「但他們不應因為天真而被定罪」。張更強調，三子只是「串謀啟發香港人」。

戴耀廷今早由囚車押送到高等法院聽審。他因為參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪，昨日在西九龍裁判法院完成了保釋申請程序，暫時仍未知是否獲得保釋，須要坐在犯人欄內聽審。

案件由上訴庭副庭長麥機智、法官潘敏琦及彭寶琴處理。

今早案件甫開庭，上訴庭副庭長麥機智亦有詢問有關情況。戴耀廷的代表律師、香港大學法律學院首席講師張達明表示，相信該案今天亦未能完成，故戴須在散庭後返回西九龍裁判法院繼續應訊。麥機智聞言笑稱：「是否又會開庭到凌晨2時？」而另外八名上訴人，只有朱耀明未有到庭旁聽，其他人均有出席。

戴耀庭犯人欄內向兒子道「生日快樂」

而案件至午飯休庭前，不少上訴人均走到犯人欄前，與戴耀庭聊天，戴亦面露笑容。期間戴的兒子坐在犯人家屬座位，戴隔著犯人欄玻璃向兒子說了聲「生日快樂」。

若因政治演講而被認為煽惑 實有損言論自由

「佔中三子」原定佔領運動於2014年10月1日在中環舉行，張達明庭上陳詞指，「佔中」原定的日期﹑地點都是經過精心挑選，如選擇在公眾假期舉行，盡量減低對公眾的風險，但事件最後演變至另一局面，日期提早至9月，而地點亦改為金鐘，場面不再受他們三人控制。原審時控方指，2014年9月28日發生在金鐘添美道的佔領運動，只是原本協議的修定版本，張不同意有關說法。

張續指，2014年如果數千人留在金鐘添美道，會造成一些道路阻礙，但不會構成破壞，因為當年沒人會想到闖入並破壞政總，這是公眾都明白的事。他亦不同意控方所指「佔中三子」有煽惑其他人作出公眾妨擾的行為，批評控方如果因為他們作過的一些政治演講，就認為他們煽惑他人，實有損言論自由，造成寒蟬效應。

張稱另一要點是「佔中三子」沒有犯罪意圖要作出公眾妨擾的行為。三人原擬定「佔中」被捕時不會反抗，亦不涉暴力，運動重點在於犧牲及提高公眾對民主運動的關注，而非做成破壞。張指上訴庭或許認為三人天真﹑不設實際，竟然相信警方不會亦不能在短時間內清場，「但他們不應因為天真而被定罪，人們以往總是相信很多事情」。

張達明：三子沒串謀他人妨擾公眾 僅是「串謀啟發香港人」

張又認為控罪本身亦有問題，「煽惑他人作出公眾妨擾」罪名有違憲之嫌，而三子被告的「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」這兩項控罪的犯罪原素亦重疊。

張達明強調，三子沒有串謀他人妨擾公眾，只是聯手發起公民抗命，「串謀啟發香港人」。

「佔中九子案」戴耀廷及陳健民等九名被告就定罪或刑期提出上訴，案件原定去年2月在上訴庭審理，惟因肺炎疫情導致法院停擺，延遲至今日始審理，預計聆訊需時3天。

本案於前年4月判刑。九名被告包括「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明，其中戴陳二人判刑最重，兩人被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月。年紀最大的朱耀明牧師則一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，但緩刑兩年。

餘下被告包括前立法會議員邵家臻和社民連副主席黃浩銘，兩人分別判監8個月；前立法會議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、以及民主黨成員李永達被判緩刑，另一名學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。

九子先後就定罪提出上訴，而當中被判即時入獄的戴耀廷及黃浩銘申請刑期上訴。除了戴耀廷於去年8月獲准保釋等候上訴外，所有人已服刑完畢。惟戴耀廷日前被指違反國安法，再次被捕還柙，昨日提堂，至今日凌晨3時仍未完成申請保釋聆訊，清晨近5時始被送往收押所，至今早8時左右再次被押上囚車，先前往高等法院出席上訴案聆訊。

【案件編號：CACC128/19】

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