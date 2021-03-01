【兩制蓋棺】

【本報訊】 港版二二八事件翌日，47名民主派人士正式提堂，與此同時與中聯辦、港澳辦關係密切的雜誌《紫荊》「獨家發佈」港澳辦主任夏寶龍9,000字講話，除了早前廣泛報道的「愛國者治港」及「完善」選舉制度，更點名指控三名國安法被告人黎智英、戴耀廷及黃之鋒為「反中亂港分子」當中的極端惡劣者，即使案件未審，仍表明要對三人「依法嚴懲」。有評論員認為，雖然官方這時公開這篇文章會予人影響法庭之感，但亦正好說明北京已將法庭視作「為我所用」的工具。

夏寶龍上月22日於全國港澳研究會舉辦的網上研討會致辭內容早已被官方公佈，例如列出非愛國人士不能佔據行政、立法及司法等職位，港府隨即配合推出公職人員宣誓新法例。

指初選者「阻撓中華民族復興」

事隔一周，《紫荊》昨「獨家授權」刊登數千字未公開內容，原來夏寶龍當日形容壹傳媒創辦人黎智英、港大法律學系前副教授戴耀廷及前香港眾志秘書長黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，不能允許他們染指香港任何公權力，三人雖各有國安法官司在身，案件仍在提堂階段，但夏寶龍表明要「對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

夏寶龍亦點名評論35+初選案案情，稱「反中亂港分子」不僅旨在奪取香港管治權，「搞亂香港，而且要搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，阻撓中華民族偉大復興的進程」，形容有關人士是「香港的亂源、國家的禍害」。

對於民主派前年於區議會大勝，夏稱受「修例風波」影響，一些「黑暴」、「攬炒」、「港獨」分子進入區議會，將公共機構變成「鬥爭場所」搞得烏煙瘴氣，他批評有人利用區議會平台散播「港獨」主張抗拒中央管治，又提到有新當選區議員公然在辦事處張貼「藍絲與狗不得入內」標語，又有人涉嫌協助反中亂港分子偷渡被捕。

深水埗區議員李文浩去年在辦公室門外張貼「 藍絲與狗不得內進」告示，曾被20多名不知名人士踩場抗議，質疑他「你係咪中國人」；而九龍城區議員兼律師黃國桐早前則被指協助12港人偷渡而被捕。

劉銳紹：視法庭「為我所用」工具

時事評論員劉銳紹表示，案件已進入法律程序，官方卻在這時公開這篇文章，予人感覺影響法庭公正，亦反映官方已隨心所欲，不怕司法機關追究，將法庭視作「為我所用」的工具。至於區議會選舉制度改變，劉指當年政府將特首選委加入117票區議會票，目的是提升由建制主導區會地位，但民主派大勝後政權就「輸打贏要」，代表「為政權利益而改變」就是官方提出「香港特色民主」背後意思。