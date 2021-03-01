【本報訊】通識科被教育局大幅閹割、增加大量有關國民身份認同的課程，被批淪為愛國教育。教協昨公佈有關修訂的教師問卷調查，當中近九成教師不同意新課程是依據通識科的框架建立，超過九成教師認為新課程不能培養學生的獨立思考。教協促請局方尊重前線教師的專業意見，撤回修訂方案。

無助培養學生獨立思考

教育局上月就高中四個核心科目的修訂進行一校一問卷調查，諮詢期今天結束，惟問卷被質疑以同意修訂為前設。教協上月11日至27日，透過電郵向1,042位教師發出問卷。調查發現有82.2%教師認為教局諮詢方式難充份反映前線意見。

調查發現近九成（88.3%）通識科教師不同意新課程是依據通識科框架建立，更有逾九成教師認為課程未可培訓學生「慎思明辨、理性思考」等通識科宗旨。至於新設的三大主題，八成半教師認為內容片面，僅集中討論中國成就，難免令人質疑涉政治干預。

新通識科要求校方安排學生到國內考察，約六成教師反對相關要求，74%則認為考察的表現不應納入校內成績表，87.5%覺得不應反映在文憑試證書上。

教協副會長葉建源認為教育局9月落實新修訂是操之過急，因校方要作人手調配，中三學生亦需時決定選科，惟新修訂不見能改善考試主導的學習模式，認為教育局不應「踢波」將問題交給學校處理。

教協理事、中學通識科張銳輝老師亦促請教育局作專業諮詢，聆聽前線教師的意見，強調教局日後如要再追究教學質素時，不應將責任歸咎於老師。