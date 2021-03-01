【本報訊】警方昨派出大批軍裝警員在西九龍法院外戒備，到下午警方將行動升級，一度高舉紫旗，警告在場市民叫喊的口號違反國安法，並封鎖法院門外的通州街及東京街西行人路，巴士站都被拉起封鎖線，逗留在路中央安全島亦被指違法。

西九龍法院外昨晨有10多名警員在場戒備，拉起橙帶要求輪候聽審的市民打蛇餅排隊。警員又在法院門外東京街西巡邏，要求坐在花槽、甚至巴士站的巿民遵守限聚令，有警員更一度錯稱不能多於兩人聚集，有巿民笑罵，其後才改口為四人。不斷有巿民指罵「721唔見人、831打死人」、「忠誠勇毅、不知所謂」等口號。

指逗留安全島違法

到下午2時，外號「大波man」的「忠義民團」成員石房有在法院外舉手機拍攝，引起市民不滿，警員舉藍旗護送石離開。其後有市民開始叫喊「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，並舉起五一手勢，警方兩度舉起藍旗警告後，再舉起紫旗，警告市民叫喊的口號有分裂國家意圖。

下午約4時，大批軍裝警員突佔據法院門外的通州街及東京街西十字路口行人路，宣佈現場可能有非法集結，根據《公安條例》封鎖該區域，驅趕市民，不少路過街坊及長者都被迫繞道。警員又沿東京街西向英華街方向衝前，將10多名市民以塑膠帶圍在巴士站內，逐一搜查。有警員叫咪聲稱使用安全島的時間超出合理時間屬違法，要求在安全島逗留的人士離開。

約黃昏6時，警方指法庭已沒有籌號，呼籲在場市民離開，至少20名警員由東京街開始推進，有警員稱在場市民違犯限聚令，要求他們離開，現場約有20名市民，當中包括一直支持抗爭的王婆婆，最終大部份市民離開，惟仍有部份市民繼續留守，有疑是「送車師」希望等囚車離開，卻被警員趕至發祥街一帶，並遭警員截查，至少一人被鎖上手銬。至近8時，發祥街一帶再有數名途人疑遭警票控違反限聚令。