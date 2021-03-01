【本報訊】「朔夜」甫上任即總辭，作為內閣核心的林睿睎（Issac）及羅子維（子維）記者會前向本報坦言，決定總辭一事「每一秒都質疑緊自己」。兩人續稱，整場風波中最教他們心寒的，是校方發聲明前後截然不同的態度，「我好記得，我哋當選嗰陣，有大學高層過嚟拍我膊頭講恭喜晒」，坦言感到被校方出賣。

嘆中大不再信任年輕人

「我哋嘅票數係14年嚟最高」，Issac稱從沒料到上任後首份工作便是準備自己的辭職宣言，「真係好欷歔」。Issac坦言投票率和支持率之高是他們預料之外，更令他意想不到的是校方高層特意送上「祝福」，「我好記得，我哋當選嗰陣，有大學高層過嚟拍我膊頭講恭喜晒。」

勝利的喜悅停留在「朔夜」身上不足24小時，校方突於翌晚發表「割席」聲明，更推出多項制裁封殺這尚未上任的內閣，Issac稱那刻除感到慌亂及匪夷所思外，更對日前校方人員的祝福感到心寒，「個人感覺覺得係畀人出賣⋯⋯我哋會諗到（學界會被）打壓，但冇諗過中大會做第一間。」子維慨嘆，校方變臉之快是兩人始料不及，形容事件令他感到成人世界的虛偽，「好多時佢哋教學生誠信，例如學術誠信咁，但佢哋先係最唔真誠嗰個。」

對二人而言，穿上中大學生會幹事的紅色T-shirt是過去兩年的「夢想」之一，子維坦言感到不捨，「學生會室入面有塊『要知天下事』嘅牌匾，但若果學生會連民主、自由都保唔住，個牌匾仲值唔值到留戀呢？」他相信中大學生會的清譽今後將完結，未來甚至會成為附和校方的機構。

Issac稱，中大校長段崇智近日受訪時聲言不會放棄年輕人，但其後竟以要脅其他學生組織的手段迫使他們辭職，他慨嘆中大不再信任年輕人，希望校方可撤回封殺學生會的措施。