港版「二二八」開審首天，被告人數眾多，為幫家人保釋及給予支持，不少家屬由大清早到場輪籌入庭並坐到天黑，但漫長的法律程序直至深夜仍未結束，至周一（1日）晚上10時許，47人當中，法官聽了6名被告保釋申述，有家屬批評刑事檢控專員和法庭安排差，「好混亂！點做檢控㗎？」

其中一名被告家屬批評，是日程序「搞到（我）飯又冇得食！」他早上約10點到場，中間一度離開工作，晚上8時許再回來，惟晚上10時許保釋程序都未完，他全日只吃了麵包，批評安排混亂，「噚晚都冇覺好瞓」，如果今晚不予保釋被告繼續還柙，他還要回家取物資後再撲去荔枝角收押所交託被告，他批評刑事檢控專員「亂咁嚟」胡亂檢控，連累家屬乾等。

「個時間表錯晒！點做檢控㗎？」

另一名家屬前晚（2月28日）已在裁判法院過夜，她指怕有些朋友入不到來旁聽，所以與友人通宵排隊輪籌，「但掛住佢（被告），都唔太瞓得好」，她批評是日程序「好混亂囉，你完全係冇效率！你做檢控，應該計算到㗎嘛，一個人要幾多時間，你擺47個人喎，（而家）個時間表錯晒！點做檢控㗎？」

她亦認為電視直播「好差囉唔可以直接見到屋企人」，認為一次過告大量人士，應安排相當面積的地方，容納到家屬旁聽，認為現時安排不符一貫的公開審訊原則。

她又指，今日「條氣唔gur」，整個社會運動已為太多人留下許多傷痛，她坦言是信仰幫了很多忙，呼籲大家繼續「做番個人」，做有愛、行公義的人，把真善美展現。

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