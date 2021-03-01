【本報訊】聖保羅男女中學校友會去年有「黃營」校友參選落敗後，今年執委會建議修章增設「提名委員會」篩選參選人，規定必須對校友會有「重大貢獻」及通過背景審查的校友，才可參選執委；新修訂更賦權執委會，可以「損毀校友會聲譽」為由DQ任何校友會籍。有校友預料在記名投票制度下，有關修訂勢獲通過，慨嘆校友會如同近年香港的縮影。

聖保羅男女中學校友會明午舉行周年會員大會，改選六個執委席位及表決執委會提出的會章修訂議案。執委會上月初向會員發通告，附上修訂建議摘要，包括在執委會下設「提名委員會」審核執委會參選人的資格，尋求連任的執委則不受影響。參選資格包括需對校友會有「重大貢獻」，並需通過背景審查。

校友會去年首度有五名被視為「黃營」的校友參選執委會，執委會一度押後開會，引起爭議。今次會章修訂建議擴大執委會的權力，列明執委會有權延後會議、訂立有關提名或任命執委的規則等。

可藉損聲譽為由DQ

新加入的會章條文，列明若執委的行為被認為「損毀或可能損毀校友會、執委會或學校的聲譽」，並獲三分二執委投票通過，便會被開除；一般校友會籍亦可被執委會以「損毀或可能損毀校友會聲譽」終止。

有校友透露，去年突然有「黃營」新人出選，執委會今年始大幅修改會章以「中央集權」，又指投票需具名，不少校友因顧慮在校或準備入讀該校的子女而不敢表態，料修訂「唔會過唔到」。該校友批評執委會增設提名委員會DQ參選人的做法過份，「搞到好似選特首、選立法會咁，要通過個門檻先有得選。」。

2019年反修例運動期間，該校學生組人鏈、及靜坐等表達訴求，校方向家長發信批評學生在校外戴口罩靜坐屬違法。去年參選校友會執委、被視為黃營的校友受訪時曾表示關注師弟妹受打壓。

翻查資料，該校校友會執委會現有28人，主席為啟思創辦人陸趙鈞鴻之子陸永基，副主席為基匯資本執行合夥人吳燕安。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅，及廣東省政協委員、香港中華總商會會董梁香盈亦是執委。本報向聖保羅男女中學校友會查詢，截稿前未獲回覆。