國安法指定法官蘇惠德連續兩天處理47人涉違國安法一案的提訊程序，馬拉松式聆訊令到庭上一眾被告及律師團隊身心俱疲。有大律師批評控方：「一次過告40幾人，唔分案，攞adjournment （押後時間）又長，又唔畀bail （保釋），做法直情係濫用司法程序啦！」該大律師又指，正常來說，即使辯方沒有申請，法庭亦可因應所見情況，自行按普通法判定中止聆訊，將所有被告釋放。他不猜測為何蘇官選擇不應對，但認為馬拉松式聆訊是脫離正常做法以及「唔人道」的表現。

該名大律師稱：「正常嚟講，控方咁做法，一早畀官鬧咗！仲吞聲忍氣咩？我唔知佢（蘇官）點解咁做，但控方做法一定係濫用司法程序。啲被告而家咁，仲衰過坐監。」

大狀指大可分拆成三案處理 減輕法庭負擔

他續稱，其實同一宗案件控告47人，律政司早應預計不可能在一兩天內完成處理。既然如此，何不分開數宗案件，於不同法庭處理過堂程序。

大狀稱：「唔係每一單案交上法庭，法庭都一定要處理。根據案例，若控方有不當行為，衝擊法庭的良知，法庭就有權中止終聆。」

另一位大律師亦認同，案件其實可分拆至少三單處理，「咁多國安法指定法官，Ivy徐（主任裁判官徐綺薇）、Don蘇（主任裁判官蘇文隆），個個都做得㗎。雖然佢哋唔同法庭，但特事特辦吖嘛！」他揶揄政府或因「算死草」，怕分開處理會導致有人獲准保釋，「佢會唔知點解釋」。

國安法預設不批擔保 無必要直踩到凌晨為難被告

他又說，司法機構應該一早知道會有近50人在同一宗案件需要處理，「就算每人講10分鐘，一日都做唔晒！有數得計，更何況宜家講緊國安法，唔通講5分鐘咁少呀？」他認為蘇惠德在處理案件上，顯然沒有考慮各被告的情況，有不人道之處。

尚有一位大狀謂：「國安法擔保，衰啲講句，係default咗唔畀保釋，除非你show到有好理由，同唔會再犯；既然係咁，唔需要咁急吖。冇必要踩到兩點幾，做到咁夜，為難佢哋（被告）。」

他表示，蘇官是一位豐經驗的裁判官，不明他為何會做得如此「離譜」，「好話唔好聽，搞到咁夜，啲被告、律師，連個官都唔知清唔清醒，咁個決定仲算唔算公道呀？」

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