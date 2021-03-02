收錄多張2019年反送中抗爭得獎新聞照的「世界新聞攝影展2020」原定本周舉行，惟浸大上周突以保安及防疫為由，單方面拒絕提供場地，令展覽被逼改以網上形式舉行。有浸大學生今午於校內手持展覽相片發起默站，抗議校方助長政權進行政治打壓。參與默站的同學稱，大專學界近日連番受到打壓，令參加者均有心理壓力，但仍盼「企出來」喚起同學關注，「我哋唔可以因為恐懼而變得麻木。」

校園保安在旁觀察

6名身穿黑衫的浸大學生今午（2日 ）於校內行人天橋上默站，並舉起多幅早前遭煞停的「世界新聞攝影展2020」新聞照。默站期間，不時有途經師生駐足觀看，亦有校園保安在旁觀察，但未有阻止。

其中一位參與默站的浸大一年級生阿謙稱，發起默站是抗議校方早前以保安及防疫為由，單方面拒絕向展覽主辦單位提供場地，批評校方是助長政權作政治打壓，並損害浸大師生及公眾的知情權。

他續稱，關心社會與時事不分年齡，認為即使是學生，也可用「和理非」、低風險的手段爭取民主、彰顯自由意志：「作為香港人，我仲係覺得要對社會同未來有份責任感。」

聲援中大「朔夜」 嘆身邊同學對打壓反響不大

默站同學今亦有展示中大學生會當選內閣「朔夜」宣佈總辭的新聞照。阿謙指，雖然他決定參與默站前亦擔憂遭校方秋後算賬，但認為他們所面臨的威脅，定必較「朔夜」成員為低。

他又指，近日多間大學均出手打壓學生會，惟自己身邊同學的反響不大，希望香港的大專生不要對打壓習以為常，「我哋唔可以因為恐懼而變得麻木。」他稱，是次默站行動沒有特別號召同學參與，但若校方進一步收窄校內的言論及學術自由，希望未來發起行動時能有更多同學參與。

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