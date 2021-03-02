武漢肺炎疫情持續，本港今日仍新增13宗確診個案，疫情未見完結一日。相比之下，澳門已差不多連續1年沒有出現本地感染個案。澳門政府宣佈放寬賭場防疫措施，明日（3日） 凌晨12時起，取消進入賭場等娛樂場所人士需要出示核酸陰性檢測結果的要求，惟賭場仍須繼續執行其他防疫措施，包括入場人士需戴口罩及量度體溫等。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，相關決定是源於內地入境澳門人士均需持有7日的核檢陰性報告，加上賭場有嚴格遵守措施，包括要求入場人士需戴口罩及量度體溫等。中心又稱，內地疫情風險上月中起已降低，預計隨天氣回暖，內地疫情能保持平穩。

疫情重創博彩業收入按年下跌近80%

博彩業一直是澳門經濟命脈，惟受武漢肺炎疫情影響，令博彩業收入大減。據澳門博彩監察協調局數據顯示，博彩收入由去年1月錄得221.26億澳門元，跌至最低去年6月僅7.16億元，去年全年博彩業總收入為604.41億元，按年下跌近80%；而今年2月份博彩收入則錄得73.16億澳門元，較去年升近1.4倍，是自2019年9月首次錄得正增長。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！