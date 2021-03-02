香港民意研究所今午公佈最新民調，結果顯示特首林鄭月娥最新評分為33.9分，比上次二月初的調查高2.9分，近四成受訪市民給予林鄭零分，政府民望方面亦稍有回升，民研副行政總裁鍾劍華指，在普遍政府民望有回升之際，仍有4成受訪者給予林鄭零分，反映他們對林鄭有「敵意」，難以改觀。

民研在上月24至26日成功訪問1,000名18歲或以上操粵語的香港居民，詢問他們有關特首民望及政府民望，即政府公佈《財政預算案》、警方仍未要求民主派初選者提早報到期間進行調查。調查結果顯示，林鄭最新評分為33.9分，比上次調查高2.9分，更是自前年6月初反修例運動以來的新高；細分之下， 林鄭的支持率有23%，反對率有67%，民望淨值為負43個百分點，比上次調查升9個百分點。

政府評分信任率俱負值

政府民望方面，市民對政府的評分亦稍有回升。民調結果顯示，市民對政府的最新滿意率有23%，不滿意率有56%，較上次調查跌5個百分點，滿意率淨值為負33個百分點，比上次調查顯著上升12個百分點。民研表示，整體數字反映市民「幾不滿」政府；市民對政府的最新信任比率有36%，不信任率有50%，信任淨值為負14個百分點，是自前年3月以來新高。民研表示，整體數字反映市民介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

在市民對社會狀況評價方面，市民分別給予政治、民生及經濟狀況滿意率為負42 、負43及負56個百分點。

民研副行政總裁鍾劍華認為，有關數字的升幅「唔係特別值得高興」，特別指出在普遍政府、特首民望數字都有回升時，仍有近4成受訪者給予林鄭零分，反映香港有部份市民已對林鄭產生「敵意」，難以令他們對林鄭改觀。

民研主席及行政總裁鍾庭耀估計，是次調查剛好在《財政預算案》出台期間進行，或會影響民調結果。然而，鍾留意到，近年香港財政狀況越來越差，出現嚴重財赤，質疑港府將明日大嶼、港珠澳大橋等大白象工程將港人儲備「流咗去中央政府名下嘅企業」，理財哲學失衡，他憂慮港府若維持「攬炒」心態，將令香港在「政治、經濟嘅領域上面，係徹底地消滅香港嘅優勢」。

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