【本報訊】47人被指令提早一個月於周日向警署報到，即日被控顛覆大罪，隨即押上法院。控方稱警方有大量調查未完成，申請押後三個月再提堂，惹來過半被告反對。辯方質疑控方提早起訴卻押後作調查，還反對被告保釋，屬濫用權力；代表數名公民黨黨友的資深大律師梁家傑更問：「趕乜嘢呢？趕住兩會呀？」法庭逐一聽取47人的律師陳詞，至今日凌晨2時，只有其中21人完成陳詞，法庭決定通宵開庭處理保釋。

如同過去五宗國安法案件首次提堂，本案由總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德處理。律政司昨派出副刑事檢控專員楊美琪應訊，楊申請押後案件至5月31日再提堂，因警方需時對多達400項物品進行數碼鑑證，須破解電腦和電話等裝置，亦要調查涉案資金的流動。

超過半數被告反對控方的押後申請。資深大律師夏博義指各被告本來保釋候查，原定4月才須向警署報到，如果控方遠遠未預備好，就不應該起訴，一旦起訴就有責任以合理速度處理案件，押後三個月實在不合理，對被告相當苛刻，一個月已經足夠。大律師查錫我亦謂：「冇理由我都未查完，就捉咗你上法庭，褫奪咗你自由。」

另一位資深大律師潘熙同樣反對，他指其代表的被告梁國雄不認罪，可即日答辯，不應還柙等警方調查；如果未調查完，就應4月再算，控方提早起訴卻又押後，更反對被告保釋，邏輯難解，完全是濫用權力，不能接受。潘熙又指，梁國雄上周五接獲通知要提早向警署報到，明知可能被控也照做，沒跡象顯示他4月會不如期報到。

代表岑敖暉大律師陳德昌質疑，政府上周把修改公職參選規則的草案刊憲，「唔知係咪政治考量，星期五刊憲，星期日就要大家返嚟，取消大家保釋。」 陳指控方目前是否已索取法律意見，並不清楚，申請押後並反對保釋是相當嚴厲，而且岑是區議員，若他不獲准保釋候訊會對選民極不公道。

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梁家傑質疑「趕住兩會呀？」

資深大律師梁家傑為郭家麒、楊岳橋等黨友陳詞時，強調刑事檢控素來都是證據足夠才起訴，質疑本案為何不能等調查完成，尤其起訴後被告就會受制於國安法特殊保釋規定，「趕乜嘢呢？趕住兩會呀？」梁自言首次「有幸」在國安法官席前陳詞，他指昨必會載入史冊，象徵香港公平選舉制度江河日下第一步，受害者不只47名被告，亦是香港司法制度和法治精神，冀裁判官考慮案件未成熟便檢控又不批准保釋的話，對自由人權有很大衝擊。

也有不少被告不反對押後，部份人望法庭因應押後，考慮保釋時給予被告更有利對待。代表林景楠的資深大律師許紹鼎稱，以其昔日擔任控方的經驗，警方破解裝置和調查資金需時甚久，三個月未必夠，望法庭審批保釋時考慮被告的利益，並謂林的兩個女兒擔憂爸爸去向。裁判官聽取押後方面的陳詞後，處理保釋申請。控方反對所有被告保釋，辯方各大律師為47名被告逐一申請保釋。