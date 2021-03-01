【本報訊】前年7.21元朗白衣人暴動及傷人案，不認罪的六人昨續受審。證人A續作供，指當日現場有人手綁紅絲帶，擔當「雞頭」指揮角色。他目睹沒防護裝備的網媒女記者遭人用藤條鞭打，故上前嘗試拉開她，自己卻也成攻擊對象，被數名白衣人圍毆。A稱用自己身體包住女記者保護她，左右肩及前臂等部位受傷，醫生稱他左肩被打穿真皮層，料傷勢由金屬武器造成。他的頭盔外殼更被打凹，內層吸震膠條斷裂，可見下手力度兇猛。

庭上昨播放時任「立場新聞」記者何桂藍當晚在元朗站大堂直播的片段，拍到她與證人A受襲。A供稱何桂藍沒有保護裝備，「只係得個肉身被打，正常人都會衝出去幫佢」，他出閘施援即遭兩至三名白衣男子圍毆約30至40秒，其間三度被襲，「我只可以用成個身包住個女記者，由得佢打落去」。片段顯示有白衣人揮動圓框狀金屬硬物。

左肩真皮遭打穿 上唇縫七針

A續供稱，現場有一名左手綁有紅絲帶、身穿白恤衫的男子，在閘外一直觀察及拍攝閘內付費區市民，懷疑是指揮、帶隊或「雞頭」角色。他解釋，白衣紅絲帶男子手上沒有棍棒或雨傘作武器，但站得非常前，除了拍攝亦不斷聽電話及講電話。其他白衣人沒有綁紅絲帶，僅兩至三人有紅絲帶。A補充指「雞頭」原為黑社會用語，意指領頭者。紅絲帶白衣男靠近時，A曾問「你唔係指揮嘅咩？過嚟做乜？」對方沒回應，一笑便走開。

A稍後再被白衣人包圍，對方暴躁喝罵：「X你老母！戴頭盔？戴咩頭盔呀？即刻同我除咗佢！」A拒絕，再被四至五名白衣人毆打約一分鐘。白衣人退去後，A想往另一處查看倒地女子，但有市民出言勸阻謂：「你唔好再走去，再走去可能令其他人都被打。」其後A一度逃到輕鐵站，又在客務中心拍門求助，無人回應。

照片顯示A遇襲後右肩有一片損傷及瘀腫，左肩有紅色條狀傷痕。他供稱驗傷醫生指左肩傷勢打穿真皮層，醫生估計武器比木棍堅硬，疑是金屬。車站閉路電視顯示有白衣人手持銀色物體毆打A，A看片後稱相信該人拿着雨傘或木棍。

照片亦顯示A當日戴的頭盔有一條凹痕，頭盔內的「海綿」吸收衝擊後裂開。A解釋是「白衫男子大力打到頭盔都凹咗」。控方的實體證物包括四條木棒及三支末端包了白色「揸手」的粗藤條，A檢視後確認當晚見過。

控方引述A的醫療報告指，A受襲後上唇有2.5厘米裂傷，左前臂、背部等多處擦傷。A稱不清楚上唇傷勢如何造成，但指「打得最重嗰下，應該係用身包住女記者嗰下」。A上唇的裂傷在私家診所治理，傷口要縫七針。

A的證供詳細描述當晚見聞，揭露不少較鮮為人知的細節。他稱，曾有四至五名非領頭的白衣人一度嘗試衝向停留的市民，當時有一名孭着嬰兒的女子，白衣人一度揮舞藤條、幾乎想攻擊她，但及時被人阻止。A稱可能是市民、亦可能是白衣人出手阻止。

有女子曾倒地 控方稱無資料

此外，A曾走到元朗站外，看見兩名拿着大型攝影機的電視台攝影師，兩人向A詢問站內情況，更對他表示「唔敢上去，唔係好敢上去」。A隨後跟攝影師上了客貨車，在附近不停兜路行駛，攝影師見他有明顯受傷，在車上訪問他。眾人其後返回元朗站下車，A見現場有救護車，向救護員表示自己受傷，惟救護員繼續由地面上去車站大堂，A估計當時站內有人比他受傷更嚴重。

A看見女記者遇襲後，在站內便利店附近遇過一名救護員及一名倒卧地上的年輕女子，當時女子閉目，「攤喺地下冇乜反應」，途人十分擔憂。主審法官葉佐文主動向主控官周天行查詢該名女子資料，周向負責警員查詢後稱，該女子並非本案證人。葉官追問：「係搵唔到佢？」周查問後回應：「搵唔到呀法官閣下。」葉官再問：「冇呢位女士嘅資料？資料都冇？」周表示沒有。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20