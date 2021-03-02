左報連日發功，質疑政務官是否符合「愛國者」標準。今午黃大仙區議會大會上，公民黨劉珈汶在其座位前貼上「停止政治逼害，釋放四十七人」的標語，被民政專員﹙DO﹚黃智華批評，稱標語會影響西九龍裁判法院對民主派初選被捕者申請保釋的審訊，更指有關行為或涉違反《國安法》。劉質疑黃智華因應近日有政務官接連被左報狙擊，率先借機會向北京表忠，免受牽連。

劉珈汶：質疑黃智華有意向北京表忠

劉珈汶接受《蘋果》電話查詢時指，今午僅將「欲加之罪，何患無辭」、「磊落做人，一生平安」及「停止政治逼害，釋放四十七人」的標語貼座位前，其間沒有以揚聲器等工具發表政治論述，卻被黃智華要求除下標語，聲稱有關標語或影響相關案件的審訊，又指稱標語字眼或涉違反《國安法》等。

劉斥黃的質疑，理由空泛且欠缺實際理據支持，「身為DO（民政專員）卻化身DOJ（律政司）」，質疑黃有意向北京表忠，或眼見近日多位政務官先後被左報狙擊，為免受牽連而借機表態。但她強調，不認為單憑有關標語就能影響法庭判決，反問黃智華：「點解連聲援被捕者都可以係涉嫌違反《國安法》呢？」

DO與各政府部門拉隊離場

最終劉珈汶雖有應黃的要求除下標語，她要求黃解釋清楚，標語中哪個字眼會影響判決時遭拒，其後黃以劉珈汶討論與議程無關的事項為由，與各政府部門拉隊離場，令會議無法繼續進行。翻查資料，黃智華曾擔任政制及內地事務局助理秘書長，去年7月調任黃大仙區民政專員。

去年7月報道：立法會選舉︱DQ主任出手！多名民主派參選人被查訊 問及美制裁、反國安法

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！