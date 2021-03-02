前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，第二名目擊證人D出庭作供。D透露當日在元朗站G出口駐足觀察，先是見到有女子被身穿粉紅色上衣的男子用棍或藤條追打，未幾他本人突遭4至6名穿白衣或淺色衣服的人圍毆，他只能雙手抱頭自衞，最後被人拉起進入閘內，在女廁接受治療。第三名目擊證人B則在現場拍攝直播，目睹白衣人衝入車廂襲擊市民，有市民跪地求饒。

目擊證人D聲線聽起來似是年輕男子。他供稱2019年7月21日晚上準備由輕鐵轉乘西鐵回家，約10時抵達元朗站，與同行友人由G出口進站。當時現場已有大批人聚集，有人拍攝。D駐足觀察，發現身後的G1出口陸續有人湧入站內，大部份穿白衣並拿棍，白衣人其後趨向F出口位置聚集。至於途人衣服顏色，D稱不清楚，只謂沒有統一的顏色。

D續稱，看見閘外一名橙衣女子被一人追打，施襲者穿著粉紅色短袖上衣、牛仔褲，手持棍或藤條。半分鐘後，D也被4至6名穿白衣或淺色衣服的人圍毆，施襲者追住他的頭部和身軀來打，他舉起雙手抱頭自衞。D稱白衣人打了他幾分鐘，「打到我坐低、抱住自己」，有人拉起他並帶他入閘內。

D及後進入女廁，看見有急救員為傷者急救，他亦在女廁內接受治理，發現手腳有裂傷，肩背有傷口，並有頭痛及頭暈，其後送院。急症室醫生檢驗他眼睛出現複視情況。

D提供的傷勢照片顯示，他的左額太陽穴、面部、左眼、手臂、腳腕等均有瘀傷，頭髮位置有損傷，整個背部有藤條痕和瘀傷。他腳部及前臂共三處需要縫針，各縫一至兩針。

庭上播放傳媒片段，可見D一度被5名白衣人圍毆，其中一人手持類似藤條物體。D在庭上稱，當時彎身抱頭保護自己，看不到亦不知道5名施襲者拿甚麼武器，只知是硬物。

控方隨後傳召證人B，他因職務關係，當晚收到市民求助，並留意到網上流傳有普通市民受襲，遂與另外兩人到達現場。他與同行人士在西鐵列車下車，有人大叫「落去樓下幫手」。他到達大堂後，看見地上有血迹和斷開的木棍，隨後開始用手機直播。

庭上播放證人拍攝的片段，他在大堂閘內開始連續拍攝直播，拍至上月台及進入停泊列車內，全長約半小時。片段可見白衣人由大堂進入付費區內通往月台的樓梯，再上到月台，多次衝入車廂襲擊市民，包括一名跪地求饒的男子。

白衣人在月台聚集及醞釀襲擊車廂內市民時，列車一直未有關門，其間一把女聲曾廣播一次，稱列車暫停服務，要求乘客下車往月台。當白衣人大致退去並撤離月台後，廣播女聲突然稱列車即將關門，其後列車如常關門駛走。

控方指，片中拍到其中三名被告王志榮、黃英傑及蔡立基，當中王志榮被拍在發生襲擊事件的列車車廂外，在打開的車門附近身穿印有「中國制造」字樣的白色T恤，而三人都被拍到在大堂與其他白衣人一同行事。

控方亦就B供稱當晚在網上收到的消息發問。B稱晚上8時許，已從通訊程式Telegram看到有市民被白衣人襲擊的片段，片段沒有交代案發地點，但有其他消息稱是在元朗發生。

聆訊明續。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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