【本報訊】今年預算案拒絕現金「回水」，改為分期發放電子消費券招致狠批，財政司長陳茂波昨於新城電台節目上表示，消費券派發期數和每期金額仍有調整空間，政府亦會要求儲值支付工具商以優惠價，協助商戶安裝相關工具。

預期暑假派發的電子消費券招致猛烈批評，遭質疑每月1,000元金額過少，純用現金交收的小商戶更未能受惠，面對全城炮轟。財政司長陳茂波昨出席新城電台節目時指，聽到各界對電子消費券的不同意見及看法，當局會研究包括分多少期派發及每期所派發的金額等，相信仍有調整空間，希望達到政策目標之餘，亦可兼顧市民的需要。他會要求儲值支付工具商以優惠價，協助商戶安裝涉及的電子工具，現正與包括八達通等營運商商討。

認增印花稅令市場波動

陳又指，本港經濟連續兩年面臨衰退，預算案需考慮赤字問題，同時謀求長遠發展，包括將資源用於抗疫，以及保持財政實力應對中美關係等國際環境變化。政府亦根據《基本法》要求，要力求收支平衡，不能實施外滙管制，須捍衞聯繫滙率。

對於宣佈調高股票印花稅稅率後港股即暴跌，他指出，本港的市場效率很高，除印花稅外，很少徵收其他收費，股票印花稅率增至0.13%，對一般投資者成本增加不大，相信影響較細，但會對高頻交易產生影響，有時令市場波動性大，但整體對本港優勢及整體競爭沒有太大影響。陳又表示，政府提出凍結公務員編制，有需要時外判部份工序，亦對就業市場有幫助。

批發及零售界立法會議員邵家輝昨向傳媒表示，業界將會與政府商討電子消費券細節，不同規模的商戶對是否分期發放有不同期望，但指澳門經驗顯示分期發放的額外消費效果更佳，可擴大受惠商戶範圍。