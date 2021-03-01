【本報訊】前年9月市民發起「光復屯門公園」遊行，及後演變成警民衝突。19歲男學生被指當天在示威陣營前線與警方對峙，指示示威者向警方防線射水，又築起路障並用行山杖敲打路障。及後男生被防暴警制服，多名示威者折返襲警圖救人不果，男生最終被捕，被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨開審。

現年20歲的被告李浩銘，被控於前年9月21日在屯門屯匯街連同其他身份不詳的人參與暴動，及管有一支行山杖。

控方開案陳詞指當天遊行結束後，大批蒙面示威者在屯門時代廣場外車路集結，並以鐵馬及雜物等築起路障堵路。警方下午4時許到場組成防線，多次警告示威者散去，惟示威者拒絕離開。

控方指，被告持自製金屬盾牌及行山杖站在路障後方，與示威者溝通並給指示，及後協助示威者以消防喉向警方防線射水，又用行山杖敲打路障，其後更走上行人路與示威者以磚頭叠起路障。

至下午5時許，示威者向警方掟磚及掟汽油彈，警方隨即發射催淚彈驅散。被告其後在屯門柏麗廣場外遭警員制服，其間督察19687遭多名持長形武器的示威者圍毆，導致眼眉、手肘及膝部擦傷，背部有擦傷、瘀傷及觸痛。廣華醫院急症室醫生書面供詞透露，督察於翌日凌晨送院求醫，院方證實督察胸部及肋骨沒有骨折，即日出院，獲發一天病假。

示威者折返 圖救人不果

控方播放香港電台新聞片段，顯示有防暴警驅散示威者期間，在馬路上捉住一名黑衫人，未幾遭另一名黑衫人扯跌，數名黑衫人隨即掉頭，以棍狀物或徒手襲擊防暴警。惟數秒後警員趕至增援，施襲黑衫人亦逃去。

警方片段則顯示，警員與示威者對峙期間，有防暴警喝止他人向警方擲物，及後有男聲謂：「做乜X嘢呢企喺度？X你老母，企喺度畀人打呀？」

及後持大聲公的警員聲言早前已叫記者離去，稱記者阻礙警方執法。其後警方推進一會後，鏡頭停下，並拍攝在場記者及一名黑衫青年坐在地上接受搜查的情況，其間有男聲道：「有冇人影住拘捕過程㗎其實？」

辯方透露將就兩個議題提出質疑，包括真誠相信自己參與合法遊行的人如何得悉遊行被取消，及若有人在暴動現場附近被捕，可否因而推斷他有份參與暴動。聆訊今續。

案件編號：DCCC210/20