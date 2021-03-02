58.5萬劑德國BioNTech生產的復必泰武漢肺炎疫苗2月27日抵港，有14萬個打針名額，政府周三（3月3日）早上9時開放網上預約，市民可選擇到7間社區疫苗接種中心打針。由於網站可同時預約中國科興生產的疫苗，點樣揀啱預約BioNTech疫苗、揀咗科興又能否「轉軚」？《蘋果》整理5個關鍵問題，慎防選錯。

1. 提供BioNTech疫苗的中心地址為何？

中山紀念公園體育館、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館、元朗體育館。

2. 進入預約系統後，如何選擇接種BioNTech疫苗？

在系統的首頁，會有紅色字句寫明選擇了接種哪個疫苗，應先留意睇清楚，按下相應按鈕，才按「開始預約」，跳入下一個頁面。

3. 若選擇了科興疫苗，但想「轉軚」，如何是好？

根據資科辦回覆，市民必須先退出或取消原有預約，才能開始下一個預約。換言之，市民若在登記途中改變主意，應先關閉頁面，重新進入系統再預約；若是完成了預約，則要再登入系統，按「查詢/取消預約」，完成程序後，再次排隊進入系統。故按下「開始預約」前，必須看清楚選擇了哪個疫苗。

4. 未來可否選擇在私家診所接種BioNTech疫苗？

根據政府說法，由於BioNTech疫苗需要超低溫冷凍儲存，一般的診所難以符合要求，暫時未有計劃供應給私家診所，換言之市民只能透過政府預約系統登記，並於7間社區疫苗接種中心接種。

5. BioNTech疫苗整體有效率為何？兩針相隔多少天？

整體有效率為95%，較科興的50.6%高。兩針相隔21天。

資料來源：政府網站、《蘋果》資料室

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