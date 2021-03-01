【本報訊】聆訊昨於西九龍裁判法院一號法庭處理，庭內不設記者席或公眾席，連家屬也無法入內，近200名中外記者只能透過視像直播系統觀看庭上情況，惟系統一度故障，且畫面解像度低、鏡頭起初主要顯示法庭牆壁及天花板、又多次出現「叠聲」，就連裁判官席上的區徽亦「崩了一角」。由於記者不可入主庭旁聽，無法親耳、親眼觀察被告的神情和互動，安排猶如閉門聆訊。

司法機構於聆訊前一晚公佈，聲稱因牽涉逾40名被告，故一號主審法庭內全部95個座位悉數分配予被告及法律代表，不設公眾席或記者席，連家屬也不可入內。另有三個延伸法庭，容許最多40多名家屬、66名記者及95公眾人士觀看直播。

席上區徽「崩一角」

由於記者人數眾多，至昨早開庭前，司法機構再額外安排記者室直播聆訊內容。惟聆訊未開始，司法機構便發稿宣佈所有旁聽席預留位置已滿，籌號亦已全數派發，由於仍有數百名市民在法院大樓內外輪候候補名額，現場環境相當擁擠。

獲派發籌號的家屬、記者及公眾人士，只能在延伸法庭觀看庭上直播。惟直播畫面解像度低，起初近五分之四的畫面皆顯示法庭天花板及牆壁，餘下畫面顯示不完整的律師席，完全不見被告身影，遑論容貌。裁判官席位則佔據畫面左下角，惟大小只如一隻手指公，就連席上的區徽亦「崩了一角」。

除畫質低劣外，直播收音亦出現問題，每當裁判官或控辯雙方大狀發言時，主庭內的錄音系統同時收錄即時傳譯員的聲音，除了「叠聲」，亦頻頻「噴咪」，使觀看直播的記者及公眾人士均無法聽清庭上內容。

記者曾要求司法機構職員調校鏡頭，至下午直播畫面經調整後變成「品」字型的三個鏡頭，分別拍攝裁判官、控方律師席、被告欄連同辯方律師席，裁判官席上的區徽變得完好無缺。畫面雖略有改善，惟記者仍無法透過鏡頭觀察庭上細節。