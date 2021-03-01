本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情再放緩，昨日（1日）新增14宗確診，當中本地個案仍有11宗，源頭不明則有5宗。而尖沙嘴K11 Musea名潮食館再多4人確診，累計已有48名確診患者。另外仍有約10宗的初步確診個案，當中包括曾有3名名潮食館患者求醫的大角嘴黃頌仁醫務所，一名病人初步確診，衞生署昨晚亦將該醫務所納入強制檢測公告。

昨日未有源頭個案中，還有一名中九龍幹線啟德地盤的41歲保安員，在發病6日期間仍然上班，該地盤亦需要納入強制檢測，是中九龍幹線第2個納入強檢的地盤。

佐敦金勳大廈20人違強制檢測令

佐敦彌敦道金勳大廈早前因有確診個案被納入強制檢測，油尖旺民政事務處今日（2日）聯同油麻地警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在金勳大廈執法，由上午約7時開始至9時結束，行動中政府共檢查了約140名居民的檢測報告，其中約20名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

政府周一晚刊憲，對6幢大廈、5個工作場所、將軍澳醫院和大角嘴黃頌仁醫務所實施強制檢測，要求於2月16日至3月1日期間曾身處6幢大廈及5個工作地點逗留超過兩小時的人士；曾於2月25日至28日在將軍澳醫院4S病房逗留超過兩小時的人士，以及在2月22日至28日於大角嘴黃頌仁醫務所逗留超過兩小時的人士，須於3月3日或之前接受檢測。受檢人士若在2月27日至3月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月1日強制檢測大廈

●荃灣鱟地坊祐建樓

●油麻地廣東道海威大廈

●葵涌荔景邨樂景樓

●葵涌葵芳邨葵安樓

●秀茂坪邨秀逸樓

●西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號

工作場所強制檢測

●中環環球大廈3樓319室LBC Express（中環分行）

●元朗裕景坊同益大廈2樓203室LBC Express（元朗分行）

●葵涌葵昌路九龍貿易中心第2座13樓立信集團管理有限公司

●中九龍幹線啟德西地盤

●葵涌大連排道偉倫中心第2期25樓佳能香港有限公司

●將軍澳醫院4S病房

●大角嘴埃華街105號A2地下黃頌仁醫務所

餐飲前線、街巿檔販等免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費病自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周二（2日）在觀塘秀茂坪邨秀逸樓、葵涌荔景邨仰景樓及葵涌葵芳邨羅馬廣場增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站會延長服務日期至3月5日，並開放予所有市民進行檢測。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（至3月7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月5日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至3月2日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月3日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●柴灣興華（二）邨樂興公園（至3月2日）

●秀明道秀茂坪社區會堂（至3月2日）

●秀茂坪邨秀逸樓側羽毛球場（3月2日至3日）

●安泰邨明泰樓對出籃球場（至3月2日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月4日）

●馬灣珀麗灣貝殼廣場（至3月2日）

●荔景邨仰景樓對出公園（3月2日至3日）

●葵芳邨羅馬廣場（3月2日至3日）

●屯門友愛邨愛智樓（第二座）對出位置（至3月2日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月1日18:40）

11,019宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

200宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第10403、10607、10804、10832、10837、10890、10893、10899、10964、10976、10985號個案），

共10,547人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

228名確診者仍留醫；

16人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、10358、10367、10379、10585、10904號個案）、

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9793、10083、10611、10898、10942、10953號個案）、

其餘200人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月1日14:00）

兩岸疫情最新數字：內地周日（2月28日）新增19宗確診，全部為境外輸入，分別是四川9宗、廣東6宗、北京2宗、上海2宗。大陸累計確診89,912宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月2日08:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過253萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,865萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.4萬。印度確診人數超過1,111萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,058萬，死亡人數超過25.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●世界衞生組織（WHO）周一表示，全球每周新增確診病例連跌六周後，上周回升。

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus ）表示，每周新增病例數回升「令人失望，但並不令人意外」他說，只有非洲和西太平洋沒有出現反彈，估計是一些國家放寬防疫措施、變種病毒株肆虐、公眾抗疫鬆懈所致。他呼籲各國不要放鬆抗疫措施，指出各國不能倚賴疫苗接種而放棄其他措施，說：「各國若只靠疫苗，那就錯了，基本的公共衞生措施仍然是應對疫情的基礎。」

●加拿大國家免疫諮詢委員會周一發出指引，建議不要為65或以上人士接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，理由是疫苗對該年齡組別人士的有效率資料不足。

不過，法國周一卻放寬65歲以上有建康問題人士接種阿斯利康疫苗的限制。法國最初以數據不足為由不准65歲以上人士接種阿斯利康疫苗，但由於疫苗短缺，加上有關疫苗有效率的數據漸多，因此改變初衷。

●英格蘭公共衞生署（PHE）周一援引一項預印研究指出，80歲以上人士接種一劑輝瑞／BioNTech或牛津／阿斯利康疫苗，預防住院效率達80%以上。

根據那項真實世界研究，70歲以上人士接種一劑輝瑞／BioNTech疫苗後四周，預防有病徵感染效率達57%至61%；接種一劑牛津／阿斯利康疫苗後四周，預防有病徵感染效率達60%至73%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,657,233 (514,320)

印度 11,112,241 (157,157)

巴⻄ 10,589,608 (255,836)

俄羅斯 4,209,850 (85,025)

英國 4,194,286 (123,187)

法國 3,820,342 (86,955)

⻄班牙 3,204,531 (69,609)

意⼤利 2,938,371 (97,945)

⼟⽿其 2,711,479 (28,638)

德國 2,455,569 (70,266)

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