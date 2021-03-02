毫不人道的馬拉松式審訊，未磨滅庭外聲援人士的意志；周二（2日）西九龍裁判法院外雖然未見首日逼爆情況，卻仍有不少黑衣有心人，默默為因初選被控《國安法》的民主派人士打氣，當中不少人是首次到法院聲援，希望對相識的民主派議員給予支持。

首聲援市民︰擔心得咁多咩？人哋犧牲咗下半生幫我哋啦！

不便上鏡的王小姐今午特別帶同7歲和2歲女兒到西九法院外聲援：「因為我過唔到自己嗰關，成日個心喇住喇住，咪等埋佢哋放學一齊嚟囉」。知道首天法院一定逼爆，她特意在翌日審訊才再到場，原因之一也包括「金鐘高等法院（佔中案上訴案）嗰度分咗啲人（聲援）」，故決定首次到法院聲援民主派。

佔中運動期間，她認識了47名被捕民主派之一的東區區議員徐子見，並不時向徐求助，「我好擔心佢（徐），不過（我）又做唔到嘢，惟有喺度睇囉！」她直指：「我唔知等乜嘢㗎，但係我就係想等，有一個願望，就係佢（哋）平安出返嚟」。她不諱言面對在場大批警察駐守監視，也會擔心自己和小朋友的安全，「但你擔心得咁多咩？人哋都犧牲咗下半生嚟幫我哋啦！」

兩子之父︰香港人好命硬嘅，真係要鬥長命

另一位到場聲援的何先生曾擔任「送車師」，今午與6歲和8歲兒子短暫到西九法院外，希望聲援認識多年的荃灣區議員譚凱邦及灣仔區議員楊雪盈，「因為我又要照顧佢哋（兒子），但我哋又好想支持我哋識嘅人，有幾個都喺（法庭）入面」。他指在香港當前政局下，「我相信香港人好命硬嘅，要頂住，真係要鬥長命，而家政府根本亂嚟㗎嘞」，並認為港人現時可做的「就係行出嚟（聲援）」。

手持標語抗議審判不公

巿民林小姐昨在西九法院門外聲援民主派12小時後，今日再手持「坐在高高在上法庭內法官／裁判官的審判是否公平公正？是否還值得香港人的信任？」標語留守法院外，她對警方濫捕十分憤怒，質疑政府以《國安法》控告參加初選人士並無任何理據，「你（政府）個道理喺邊度？我哋識嘅法律唔係咁㗎！」

她批評政府做法毫不尊重前年參加初選投票的60多萬香港人，「你（政府）成日賴落人哋嗰度，話人哋點樣煽動煽動，你當我哋啲巿民冇腦㗎？你政府冇腦，唔代表我冇腦㗎！」

有份參與初選並被捕、但早前被獲准保釋的民主黨前立法會議員鄺俊宇、天主教香港教區榮休主教陳日君，以及社民連主席黃浩銘亦有到西九龍裁判法院旁聽室，旁聽聆訊進行。

晚上10時，律師伍展邦與壹傳媒創辦人黎智英女兒離開西九龍裁判法院；至10時半，總裁判官蘇惠德宣佈休庭，明日中午12時繼續聆訊。至近11時，大批「旁聽師」陸續離開，天主教香港教區榮休主教陳日君、工黨李卓人與陳皓桓亦離開法院。

藝人黃耀明為被告何桂藍之擔保人。散庭後，黃耀明被傳媒問到為何成為其擔保人，他指不願透露細節，「我暫時唔可以講住，總之我今日嚟係支持同路人、聲援同路人」。黃寄語香港人堅持下去，「法律制度我哋一定要保守住，無論係從事法律嘅人，定係香港市民」。

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